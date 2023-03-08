Столтенберг: Бахмут может пасть в ближайшие дни

"Нехватку качества Россия пытается компенсировать количеством. Они [российские военные] понесли большие потери, но в то же время мы не можем исключать, что Бахмут может в конечном итоге пасть в ближайшие дни. И поэтому также важно подчеркнуть, что это не значит, что в войне обязательно произошел поворотный момент. Это просто подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию", - сказал он.

Отметим, что в новой сводке американского Института изучения войны (ISW) говорится, что российские военные, вероятно, захватили восточную часть Бахмута после "контролируемого вывода" войск ВСУ из этого района 7 марта.

В то же время эксперты отмечают, что российская армия может испытывать дефицит механизированных сил, необходимых для наступления в Бахмуте, а тактические штурмовые отряды, по всей видимости, неспособны вести маневренные боевые действия.

7 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после Бахмута для россиян будет "открыта дорога" для захвата ключевых городов Донбасса - Краматорска и Славянска. Однако в ISW по-прежнему считают, что российские силы не имеют возможности использовать тактический захват Бахмута для получения оперативных результатов и, вероятно, быстро достигнут кульминации после захвата города и не смогут развить успех.

Утром 8 марта, после выхода сводки ISW, о захвате восточного Бахмута также сообщил владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. "Все, что восточнее реки Бахмутка, полностью находится под контролем ЧВК Вагнера", - заявил бизнесмен в аудиосообщении, которое опубликовала его пресс-служба.