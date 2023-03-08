В Грузии продолжаются массовые протесты против "закона об иноагентах". Полиция применила водометы и слезоточивый газ

По официальным данным МВД страны, во вторник вечером в ходе столкновений было задержано 66 человек. Одному из задержанных вменяется нападение на сотрудника полиции, грозящее лишением свободы от 4 до 7 лет.

Однако на следующий день - 8 марта - протесты продолжились. Как сообщается, еще 10 человек были задержаны в среду. Также ведется розыск еще нескольких подозреваемых, сообщает МВД.

Международный женский день в Грузии носит статус государственного праздника, поэтому на этой неделе среда в Грузии - выходной.

Протестующие с флагами Грузии и Евросоюза прошли по центральному проспекту грузинской столицы имени Шота Руставели в сторону законодательного собрания, скандируя "Нет российскому закону!"

Оппозиционные партии второй день подряд призывают людей не расходиться по домам, а провести ночь, пикетируя здания парламента.

Их лидеры говорят, что партия "Грузинская мечта" стала слишком дружна с Кремлем и в последние годы ведет страну в сторону авторитаризма.

Фото: EPA

В то же время грузинское общество настроено к Москве резко негативно - не только из-за вторжения в Украину, но и в результате многолетнего конфликта по поводу Абхазии и Южной Осетии.

Глава правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе в среду вновь выступил в защиту законопроекта, заявив, что его принятие избавит страну от людей, работающих против интересов государства и Грузинской православной церкви.