В Грузии продолжаются массовые протесты против "закона об иноагентах". Полиция применяет водометы и слезоточивый газ

Международный женский день в Грузии носит статус государственного праздника, поэтому на этой неделе среда в Грузии - выходной.

Протестующие с флагами Грузии и Евросоюза прошли по центральному проспекту грузинской столицы имени Шота Руставели в сторону законодательного собрания, скандируя "Нет российскому закону!"

Оппозиционные партии второй день подряд призывают людей не расходиться по домам, а провести ночь, пикетируя здания парламента.

Их лидеры говорят, что партия "Грузинская мечта" стала слишком дружна с Кремлем и в последние годы ведет страну в сторону авторитаризма.

Фото: EPA

В то же время грузинское общество настроено к Москве резко негативно - не только из-за вторжения в Украину, но и в результате многолетнего конфликта по поводу Абхазии и Южной Осетии.

Глава правящей "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе в среду вновь выступил в защиту законопроекта, заявив, что его принятие избавит страну от людей, работающих против интересов государства и Грузинской православной церкви.

Как сообщают грузинские СМИ, он обвинил "радикальную оппозицию" Грузии в подстрекательстве недовольных законопроектом к совершению "беспрецедентного насилия" во время митингов накануне.

Международная реакция