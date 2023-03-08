За участие в соревнованиях со спортсменами из РФ и РБ Остапенко лишили господдержки

Уже сообщалось, что в конце февраля министр образования и науки Анда Чакша в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" подчеркнула, что недопустимо, чтобы финансирование из государственного бюджета Латвии получали спортсмены, которые участвуют в соревнованиях вместе со спортсменами из России и Беларуси.

Заключённый 15 февраля между ЛОК и МОН договор о сотрудничестве предусматривает, что средства из государственного бюджета не будут выделяться спортсменам и спортивным работникам, если те принимают участие в спортивных соревнованиях, в которых также участвуют спортсмены из Российской Федерации или Беларуси, независимо от их статуса и правил и решений международных спортивных федераций.

По словам Лейниекса, во вторник на заседании правления ЛОК было установлено, что в "коммерческих соревнованиях" со спортсменами обеих стран принимали участие оба велосипедиста, а также три теннисистки - Остапенко, Даниэла Висмане и Дарья Семенистая.

Начиная с марта 2023 года (за февраль) им была приостановлена выплата ежемесячного пособия.

Лейниекс подчеркивает, что выделение государственных средств было приостановлено и может быть возобновлено после консультаций с МОН и другими связанными учреждениями.