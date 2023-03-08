В соответствии с договором Латвийского олимпийского комитета (ЛОК) с Министерством образования и науки (МОН), во вторник на заседании правления ЛОК принял решение прекратить финансирование велосипедистов Тома Скуиньша и Криста Нейландса, теннисистки Алёны Остапенко и ещё двух теннисисток, принимавших участие в соревнованиях вместе со спортсменами из России и Беларуси, подтвердил в среду в беседе с агентством LETA генеральный секретарь ЛОК Карлис Лейниекс.
За участие в соревнованиях со спортсменами из РФ и РБ Остапенко лишили господдержки
Уже сообщалось, что в конце февраля министр образования и науки Анда Чакша в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" подчеркнула, что недопустимо, чтобы финансирование из государственного бюджета Латвии получали спортсмены, которые участвуют в соревнованиях вместе со спортсменами из России и Беларуси.
Заключённый 15 февраля между ЛОК и МОН договор о сотрудничестве предусматривает, что средства из государственного бюджета не будут выделяться спортсменам и спортивным работникам, если те принимают участие в спортивных соревнованиях, в которых также участвуют спортсмены из Российской Федерации или Беларуси, независимо от их статуса и правил и решений международных спортивных федераций.
По словам Лейниекса, во вторник на заседании правления ЛОК было установлено, что в "коммерческих соревнованиях" со спортсменами обеих стран принимали участие оба велосипедиста, а также три теннисистки - Остапенко, Даниэла Висмане и Дарья Семенистая.
Начиная с марта 2023 года (за февраль) им была приостановлена выплата ежемесячного пособия.
Лейниекс подчеркивает, что выделение государственных средств было приостановлено и может быть возобновлено после консультаций с МОН и другими связанными учреждениями.
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