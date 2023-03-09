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Самолет airBaltic из-за непогоды выехал за пределы посадочной полосы в аэропорту "Рига"

rus.tvnet.lv
Самолет airBaltic из-за непогоды выехал за пределы посадочной полосы в аэропорту "Рига"
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Фото: Zane Bitere / Scanpix

Из-за плохих погодных условий в аэропорту "Рига" произошел инцидент с самолетом airBaltic, который вернулся в Ригу из Парижа, сообщила LETA представитель аэропорта Илзе Сална.

"Латвийская авиакомпания airBaltic подтвердила, что 8 марта в 23:17 из-за сильного снегопада самолет Airbus A220-300, прибывший рейсом BT694 из Парижа в Ригу, выскользнул за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке на твердое покрытие в аэропорту "Рига", - говорится в сообщении airBaltic.

Пассажиры не пострадали. Все 89 пассажиров и семь членов экипажа благополучно доставлены в терминал аэропорта, а самолет будет доставлен в ангар для дальнейшего досмотра.

"airBaltic приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - сообщают представители airBaltic.

После инцидента с самолетом авиакомпании airBaltic вечером 8 марта аэропорт "Рига" возобновил работу, и после проверки взлетно-посадочная полоса аэропорта открыта для движения самолетов.

Взлетно-посадочная полоса была закрыта на три часа, что затронуло шесть прибывающих рейсов, которые улетели в запасные аэропорты в Вильнюсе и Таллинне. В свою очередь, восемь вылетающих рейсов отправились в пункты назначения с опозданием или были перенесены.

Представители аэропорта предложили пассажирам, которые должны были прибыть или вылететь из аэропорта "Рига" 8 марта, связаться со своими авиакомпаниями.

Агентство LETA уже сообщало, что Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) распространил предупреждение о сильной метели в Риге в среду вечером.

В ночь на среду Ригу пересекла обширная область осадков - ожидались сильный снегопад и метель, снежный покров увеличился на пять-девять сантиметров.

Утром в четверг, 9 марта, из-за снега и гололедицы движение по всей Латвии затруднено.

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