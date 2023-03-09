Самолет airBaltic из-за непогоды выехал за пределы посадочной полосы в аэропорту "Рига"

(1) Lidostā “Rīga” slikto laika apstākļu dēļ noticis negadījums ar airBaltic gaisa kuģi, kas atgriezās Rīgā no Parīzes. Lidostas atbildīgie dienesti ir nogādājuši pasažierus no gaisa kuģa terminālī. pic.twitter.com/XUig2ykKa6 — Riga Airport (@riga_airport) March 8, 2023

"Латвийская авиакомпания airBaltic подтвердила, что 8 марта в 23:17 из-за сильного снегопада самолет Airbus A220-300, прибывший рейсом BT694 из Парижа в Ригу, выскользнул за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке на твердое покрытие в аэропорту "Рига", - говорится в сообщении airBaltic.

Пассажиры не пострадали. Все 89 пассажиров и семь членов экипажа благополучно доставлены в терминал аэропорта, а самолет будет доставлен в ангар для дальнейшего досмотра.

"airBaltic приносит извинения пассажирам за доставленные неудобства", - сообщают представители airBaltic.

После инцидента с самолетом авиакомпании airBaltic вечером 8 марта аэропорт "Рига" возобновил работу, и после проверки взлетно-посадочная полоса аэропорта открыта для движения самолетов.

Взлетно-посадочная полоса была закрыта на три часа, что затронуло шесть прибывающих рейсов, которые улетели в запасные аэропорты в Вильнюсе и Таллинне. В свою очередь, восемь вылетающих рейсов отправились в пункты назначения с опозданием или были перенесены.

Представители аэропорта предложили пассажирам, которые должны были прибыть или вылететь из аэропорта "Рига" 8 марта, связаться со своими авиакомпаниями.

Агентство LETA уже сообщало, что Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) распространил предупреждение о сильной метели в Риге в среду вечером.

В ночь на среду Ригу пересекла обширная область осадков - ожидались сильный снегопад и метель, снежный покров увеличился на пять-девять сантиметров.

Утром в четверг, 9 марта, из-за снега и гололедицы движение по всей Латвии затруднено.