Фото ⟩ Ракетный удар по Украине: сообщается о взрывах в Киеве, Харькове и Одессе. Есть погибшие

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак заявил, что ракетным обстрелам подверглись Днепровский, Павлоградский, Криворожский и Никопольский районы. В результате разрушены объекты энергетической инфраструктуры и промышленных предприятиях. Погиб один человек и еще двое получили ранения, добавил он.

По данным главы Харьковской военной администрации Олега Синегубова, российские военные нанесли по меньшей мере 15 ударов ракетами С-300 по Харькову и области. В результате повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры. В поселке Песочин ракета повредила несколько жилых домов, ранения получили две пожилые женщины.

Глава военной администрации Одесской области Максим Марченко рассказал, что в ходе российского обстрела повреждены жилые дома и один объект энергетической инфраструктуры. Глава администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что в результате российского удара есть попадания в два объекта энергетической инфраструктуры в Криворожском районе.

В ряде регионов в связи с ракетной атакой в качестве превентивной меры экстренно отключили электричество.

"Энергоатом" сообщает, что в результате российских ударов утром 9 марта полностью обесточена Запорожская АЭС. Компания "Укрзалізниця" ("Украинская железная дорога") информирует о задержке как минимум 15 поездов.