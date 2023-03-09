В среду, 8 марта, состоялась предсезонная пресс-конференция с участием руководства "Вирслиги" и тренеров команд чемпионата Латвии по футболу.
Предсезонная пресс-конференция чемпионата Латвии по футболу
Предсезонная пресс-конференция чемпионата Латвии по футболу
В этом сезоне в чемпионате Латвии по футболу будут соревноваться десять команд - "Валмиера", "Рига", RFS, "Лиепая", "Ауда", "Даугавпилс", "Тукумс", "Метта", "Супер Нова" и "Елгава".
Сезон 2023 года, который начнётся в эти выходные, будет знаменателен тем, что впервые в Латвии будет использоваться система Video Assistant Referee (VAR).
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