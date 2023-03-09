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Российским теннисистам разрешат участвовать в Уимблдоне, если они подпишут "кодекс поведения"

rus.tvnet.lv
Российским теннисистам разрешат участвовать в Уимблдоне, если они подпишут "кодекс поведения"
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Даниил Медведев и Андрей Рублёв
Даниил Медведев и Андрей Рублёв Фото: Reuters/ScanPix

Российских и белорусских теннисистов допустят к участию в Уимблдоне, но обяжут подписать "кодекс поведения". Его детали ещё дорабатываются, сообщает Daily Mail.

По данным издания, россиян и белорусов не будут принуждать к публичному осуждению войны в Украине. Теннисистам обеих стран в случае допуска предстоит соревноваться в нейтральном статусе и подписать "кодекс поведения".

В соответствии с этим документом им будет запрещено выражать поддержку своим странам, в частности, появляться с национальным флагом или положительно отзываться о России и Беларуси.

Также планируется запретить национальные флаги и символы России и Беларуси на территории, где будет проходить турнир.

Британское правительство поддержало данную инициативу и согласилось не препятствовать выдаче виз теннисистам из России и Беларуси.

Однако представитель Уимблдона заявил, что решение об участии спортсменов пока не принято окончательно.

Напомним, в прошлом году российские и белорусские теннисисты не были допущены к Уимблдону, за что ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков и оштрафовали организаторов.

В 2023 году Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля.

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