Российских и белорусских теннисистов допустят к участию в Уимблдоне, но обяжут подписать "кодекс поведения". Его детали ещё дорабатываются, сообщает Daily Mail.
Российским теннисистам разрешат участвовать в Уимблдоне, если они подпишут "кодекс поведения"
По данным издания, россиян и белорусов не будут принуждать к публичному осуждению войны в Украине. Теннисистам обеих стран в случае допуска предстоит соревноваться в нейтральном статусе и подписать "кодекс поведения".
В соответствии с этим документом им будет запрещено выражать поддержку своим странам, в частности, появляться с национальным флагом или положительно отзываться о России и Беларуси.
Также планируется запретить национальные флаги и символы России и Беларуси на территории, где будет проходить турнир.
Британское правительство поддержало данную инициативу и согласилось не препятствовать выдаче виз теннисистам из России и Беларуси.
Однако представитель Уимблдона заявил, что решение об участии спортсменов пока не принято окончательно.
Напомним, в прошлом году российские и белорусские теннисисты не были допущены к Уимблдону, за что ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков и оштрафовали организаторов.
В 2023 году Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля.
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