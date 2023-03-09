Российским теннисистам разрешат участвовать в Уимблдоне, если они подпишут "кодекс поведения"

По данным издания, россиян и белорусов не будут принуждать к публичному осуждению войны в Украине. Теннисистам обеих стран в случае допуска предстоит соревноваться в нейтральном статусе и подписать "кодекс поведения".

В соответствии с этим документом им будет запрещено выражать поддержку своим странам, в частности, появляться с национальным флагом или положительно отзываться о России и Беларуси.

Также планируется запретить национальные флаги и символы России и Беларуси на территории, где будет проходить турнир.

Британское правительство поддержало данную инициативу и согласилось не препятствовать выдаче виз теннисистам из России и Беларуси.

Однако представитель Уимблдона заявил, что решение об участии спортсменов пока не принято окончательно.

Напомним, в прошлом году российские и белорусские теннисисты не были допущены к Уимблдону, за что ATP и WTA лишили турнир рейтинговых очков и оштрафовали организаторов.

В 2023 году Уимблдон пройдёт с 3 по 16 июля.