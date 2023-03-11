ВИДЕО ⟩ Шедевр с хитрой траекторией. Выбран лучший гол недели в Лиге чемпионов

Бельгийский клуб уступил лиссабонской "Бенфике" со счётом 1:5 в ответном матче 1/8 финала. По сумме двух встреч "Бенфика" выиграла со счётом 7:1. Единственным утешением "Брюгге" стал гол Бьорна Мейера на последних минутах ответной встречи.

19-летний защитник получил передачу от Тейджона Бьюкенена и в одно касание кручёным ударом по невероятно хитрой траектории отправил мяч в дальний угол ворот.

На награду также претендовали Рахим Стерлинг из "Челси", Гонсалу Рамуш из "Бенфики" и Серж Гнабри из "Баварии".