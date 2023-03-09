Латвия рассматривает возможность проведения Олимпийских игр 2030 года

Как информирует ЛОК, Министерство образования и науки провело первое рабочее обсуждение в связи с начатой ​​Шведским олимпийским комитетом работой по технико-экономическому обоснованию организации Олимпийских игр 2030 года и участию в них Латвии.

Швеция ранее претендовала на проведение Олимпиады в 2026 году, включив в своё предложение вместе со Стокгольмом и Оре латвийскую Сигулду, где планировалось провести соревнования по санному спорту, бобслею и скелетону.

Место проведения Олимпийских игр было выбрано в июне 2019 года путём голосования отдельных членов Международного олимпийского комитета (МОК). Заявка итальянских городов Милана и Кортина-д'Ампеццо получила 47 голосов, а Швеции - 34 голоса.

"Несмотря на то, что пять лет назад положительный результат не был достигнут, процесс подготовки заявки дал ценный опыт и в настоящее время позволяет нам шире взглянуть на текущую ситуацию и возможное участие Латвии в Олимпийских играх в качестве организатора, задействовав не только нашу активно используемую санно-бобслейную трассу в Сигулде", - говорит министр образования и науки Анда Чакша.

В ходе обсуждения представители ​​Шведского олимпийского комитета представили процесс подачи заявки на проведение Олимпийских игр, её наиболее важные этапы и временной план. С латвийской стороны был поднят вопрос использования латвийской инфраструктуры, обеспечивающей не только соревнования по бобслею, скелетону и санному спорту в Сигулде, но и возможное проведение других соревнований на льду в закрытых помещениях с использованием и применением существующей инфраструктуры в Риге.

По неофициальной информации TVNET, амбиции Латвии касаются не только организации соревнований в Сигулде, но и проведения матчей одной группы хоккейного турнира, а также, возможно, соревнований по лыжным гонкам и биатлону.

Следует отметить, что необходима реконструкция сигулдской трассы, так как там не могут проводиться соревнования экипажей-четвёрок.