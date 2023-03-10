Самая титулованная фигуристка мира призвала не допускать россиян к Олимпиаде-2024

В своем письме канадские спортсмены осудили Олимпийский комитет Канады (ОКК) за поддержку рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) в его стремлении рассмотреть возможность возвращения россиян и белорусов на соревнования.

"Мы осуждаем недавние публичные заявления ОКК в поддержку "поиска пути" для выступления российских и белорусских спортсменов в качестве "нейтральных" на Олимпийских играх 2024 года в Париже", - говорится в заявлении.

По мнению канадских олимпийцев, открытие дверей для участия россиян и белорусов в нейтральном статусе посылает сигнал о том, что ОКК больше не обеспокоен ситуацией в Украине.

"Не следует рассматривать возможность участия российских или белорусских спортсменов в Олимпийских играх до тех пор, пока Россия полностью не уйдет из Украины", - отмечается в письме.

При этом предложение генсека ОКК Дэвида Шумейкера требовать от спортсменов осуждения войны в качестве условия допуска на международные старты названо в письме "необоснованным и неуместным".

Среди подписантов оказались трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Тесса Вертью, четырёхкратная олимпийская чемпионка по хоккею Хейли Уикенхайзер, двукратный олимпийский чемпион по фристайлу Александр Билодо и олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Бекки Скотт.

Вертью и её партнёр Скотт Мойр - самые титулованные олимпийские чемпионы в истории фигурного катания. На их счету золото Игр 2010 и 2018 годов в танцах на льду, победа на Олимпиаде в Пхёнчхане в командном турнире и два серебра Игр в Сочи.