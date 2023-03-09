В ночь на пятницу, 10 марта, температура воздуха опустится ниже -10 градусов почти по всей Латвии, а во многих местах Видземе и Латгале достигнет -20...-25 градусов, прогнозируют синоптики.
Желтое предупреждение: ночью местами похолодает до -25 градусов
Возможно, впервые в этом году будут побиты рекорды холода.
Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение из-за сильных морозов в восточной части страны.
Ночь ожидается преимущественно ясная, без осадков. Будет дуть слабый ветер. Местами образуется туман и иней.
Днем усилится облачность, на юге страны пойдет небольшой снег. При восточном, юго-восточном ветре от слабого до умеренного температура воздуха повысится до +1...-4 градусов.
В Риге в пятницу небо будет частично закрыто облаками, осадков не ожидается. Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до -11 градусов, в пригороде возможны морозы до -18 градусов. Днем прогнозируется умеренный юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до нулевой отметки.
Галерея: Мороз в Латвии
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