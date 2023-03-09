Желтое предупреждение: ночью местами похолодает до -25 градусов

Возможно, впервые в этом году будут побиты рекорды холода.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил желтое предупреждение из-за сильных морозов в восточной части страны.

Ночь ожидается преимущественно ясная, без осадков. Будет дуть слабый ветер. Местами образуется туман и иней.

Днем усилится облачность, на юге страны пойдет небольшой снег. При восточном, юго-восточном ветре от слабого до умеренного температура воздуха повысится до +1...-4 градусов.

В Риге в пятницу небо будет частично закрыто облаками, осадков не ожидается. Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха понизится до -11 градусов, в пригороде возможны морозы до -18 градусов. Днем прогнозируется умеренный юго-восточный ветер, столбики термометров поднимутся до нулевой отметки.

Галерея: Мороз в Латвии