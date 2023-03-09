Наблюдаются сбои в работе единой платформы госучреждений

Нарушен доступ на сайты ряда государственных учреждений, в том числе министерств, Бюро по надзору за закупками, Центра прав потребителей, Продовольственно-ветеринарной службы, Службы государственных доходов и других сайтов с доменом gov.lv.

​Государственная канцелярия в Twitter сообщает, что обслуживающая платформу компания устраняет нарушения. Государственная канцелярия надеется на скорое восстановление полноценного функционирования единой платформы.

Представители учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv сообщили, что учреждение проинформировано о временной недоступности сайтов ряда госучреждений. Хотя у Cert.lv имеются данные о техническом сбое, который повлек эти проблемы, в сотрудничестве с обслуживающими систему компаниями будет проведено расследование ситуации.

В то же время несколько источников информации, используемых Cert.lv, указывают на то, что ряд ресурсов государственных учреждений Латвии включен в список актуальных целей DDoS-атак киберактивистов, поддерживающих агрессивную политику России.

⚠️Diemžēl šobrīd Tīmekļvietņu vienotās platformas mājaslapās ir novērojami darbības traucējumi. Platformas uzturētājs situāciju apzinājis un risina. Ceram drīzumā atjaunot pilnvērtīgu TVP darbību.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

Valsts kanceleja — Valdības māja (@Brivibas36) March 9, 2023