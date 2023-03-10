"Готовы на все, чтобы сняли санкции". Фридман и Авен продают свои доли в Альфа-банке

"Кейс корпорации "Альфа-групп", среди прочего, побудил нас написать это письмо и внести предложения по улучшению действующей политики Европейского Союза по санкциям в отношении физических лиц", - говорится в конце письма, за которым следует приложение с описанием заслуг и достижений Михаила Фридмана и его бизнес-партнеров Петра Авена, Алексея Кузьмичева и Германа Хана.

Изначально скандал в связи с просьбой Волкова снять санкции с руководителей Альфа-банка разгорелся из-за другого письма, которое также опубликовал Алексей Венедиктов.

Оно было направлено на имя Борреля и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в феврале за подписью по меньшей мере девяти российских оппозиционеров.

Авторы письма предлагали "внимательно изучить обоснованность введения и необходимость продления санкций" в отношении руководства "Альфа-групп". Они отмечали, что в российских бизнес-кругах компания всегда считалась "самой прозападной бизнес-структурой", а Михаил Фридман известен либеральными взглядами и был другом Бориса Немцова.

Среди подписантов, помимо Волкова, значились имена основателя телеканала"Дождь" (внесен в России в "иноагентов") Натальи Синдеевой (также признана "иноагентом"); сооснователя телеканала Веры Кричевской; публициста Альфреда Коха; журналиста Леонида Парфенова; публициста Владислава Иноземцева; политика Леонида Гозмана; журналиста Сергея Пархоменко и бизнесмена Евгения Чичваркина (последние трое также внесены в реестр "иноагентов"). Пархоменко и Чичваркин подтвердили подлинность письма.

Волков сначала заявил, что письмо, которое опубликовал Венедиктов, не подписывал, а его подпись была туда "вфотошоплена". Позже он уточнил: "Что касается февральского коллективного письма: повторю, что я не давал согласие на использование в нем своей подписи. Я был согласен подписать стейтмент для суда по санкциям в личном качестве (опять же, для создания прецедента), но не более того".

Сотни российских бизнесменов и олигархов попали под западные санкции еще в марте прошлого года, вскоре после начала российского вторжения в Украину, за финансовую или политическую поддержку Владимира Путина.

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