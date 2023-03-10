Казахстанский боксёр Геннадий Головкин принял решение отказаться от чемпионского титула WBA в средней весовой категории (до 72,57 кг). Об этом информирует пресс-служба Всемирной боксёрской ассоциации (WBA).
Головкин отказался от титула чемпиона мира по версии WBA
"Головкин официально сложил с себя полномочия чемпиона мира и не будет участвовать в обязательном бою, назначенном WBA. В среднем весе сейчас есть только один чемпион по версии WBA - кубинец Эрисланди Лара", - говорится в заявлении организации.
В начале февраля Головкин также отказался от титула Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе. Таким образом, в собственности Головкина остаётся лишь титул от IBO, которая не признаётся в числе основных боксёрских организаций.
В команде 40-летнего Головкина сообщили, что карьеру тот заканчивать не собирается, но пока окончательно не определился со следующим боем.
"В свете приближающегося крайнего срока организации боя с регулярным чемпионом WBA Эрисланди Ларой Геннадий не хочет, чтобы процесс затягивался. В связи с этим Головкин отказывается от титула суперчемпиона WBA в среднем весе", - говорится в заявлении от имени боксёра, которое цитирует BoxingScene.
В своём последнем бою в прошлом сентябре казахстанец уступил абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцу Саулю Альваресу единогласным решением судей. Всего на счету Головкина - 42 победы, два поражения и одна ничья.
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