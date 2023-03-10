Головкин отказался от титула чемпиона мира по версии WBA

"Головкин официально сложил с себя полномочия чемпиона мира и не будет участвовать в обязательном бою, назначенном WBA. В среднем весе сейчас есть только один чемпион по версии WBA - кубинец Эрисланди Лара", - говорится в заявлении организации.

В начале февраля Головкин также отказался от титула Международной боксёрской федерации (IBF) в среднем весе. Таким образом, в собственности Головкина остаётся лишь титул от IBO, которая не признаётся в числе основных боксёрских организаций.

В команде 40-летнего Головкина сообщили, что карьеру тот заканчивать не собирается, но пока окончательно не определился со следующим боем.

"В свете приближающегося крайнего срока организации боя с регулярным чемпионом WBA Эрисланди Ларой Геннадий не хочет, чтобы процесс затягивался. В связи с этим Головкин отказывается от титула суперчемпиона WBA в среднем весе", - говорится в заявлении от имени боксёра, которое цитирует BoxingScene.

В своём последнем бою в прошлом сентябре казахстанец уступил абсолютному чемпиону мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканцу Саулю Альваресу единогласным решением судей. Всего на счету Головкина - 42 победы, два поражения и одна ничья.