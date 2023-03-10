Австралийка Кейли Маккиоун установила новый мировой рекорд в плавании на дистанции 200 м на спине, сообщает пресс‑служба сборной Австралии по плаванию.
ВИДЕО ⟩ Австралийка побила мировой рекорд в плавании
Австралийка побила мировой рекорд в плавании
Это произошло во время чемпионата штата Новый Южный Уэльс в Сиднее.
21-летняя Маккиоун преодолела дистанцию за 2 минуты 3,14 секунды, на 0,21 секунды улучшив предыдущее достижение, которое было установлено американкой Реган Смит в июле 2019 года (2 минуты 3,35 секунды).
Кейли Маккиоун - трёхкратная олимпийская чемпионка. В Токио она завоевала золото на дистанции 100 и 200 м на спине, а также в комбинированной эстафете 4×100 м.
На её счету также бронза ОИ‑2020 в Токио в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м, одна золотая и шесть серебряных наград чемпионатов мира.
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