ВИДЕО ⟩ Австралийка побила мировой рекорд в плавании

Это произошло во время чемпионата штата Новый Южный Уэльс в Сиднее.

21-летняя Маккиоун преодолела дистанцию за 2 минуты 3,14 секунды, на 0,21 секунды улучшив предыдущее достижение, которое было установлено американкой Реган Смит в июле 2019 года (2 минуты 3,35 секунды).

Кейли Маккиоун - трёхкратная олимпийская чемпионка. В Токио она завоевала золото на дистанции 100 и 200 м на спине, а также в комбинированной эстафете 4×100 м.

На её счету также бронза ОИ‑2020 в Токио в смешанной комбинированной эстафете 4×100 м, одна золотая и шесть серебряных наград чемпионатов мира.