"Вместе мы можем!": трогательная история NMPD о спасении жизни за городом

тяжелый снег создал новые препятствия. Мы застряли, наш автомобиль NMPD с приводом на четыре колеса на этот раз не двигался с места. Коллеги из VUGD отреагировали быстро, и началась миссия по спасению автомобиля бригады медиков. Сначала при помощи троса, который лопнул напополам, затем при помощи лопат, бросая через плечо тяжелые куски снега и выталкивая машину бригады при помощи физической силы. Казалось, что потребовалось всего мгновение, чтобы машина медиков была высвобождена из сугроба и наконец можно было отправиться в стационар.

Вместе мы можем, Пожарно-спасательная служба! Спасибо за вашу помощь в этот раз и всегда! Наши медики - Юлия Фомина, Янис Цирценс, Виктор Лаблайкс - из 591-й бригады, которые самоотверженно делали свою работу на этом сложном вызове, говорят спасибо за сотрудничество коллегам с поста VUGD в Кейпене - Айгару Русису, Эдгару Каверскису, Вилнису Белинскису, Рихарду Фрейнатсу! Командная работа и единый дух - во всем, что вы делаете и какие бы вы героические поступки ни совершали! Спасибо, коллеги!" - благодарит NMPD.

Медики "неотложки" говорят: "Мы более отзывчивы, более чувствительны по отношению к тем людям, особенно к пожилым людям, которые живут одни. Регулярные звонки или приезд в гости оставляют не только приятные ощущения, но могут стать и роковыми. Если человека в возрасте не видели или не слышали 1-2 дня - лучше в целях безопасности позвонить ему или навестить. Если не можете сами, попросите соседей или кого-то еще, чтобы это сделали. Давайте будем внимательными к ближним!"