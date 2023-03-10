Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) опубликовала в соцсетях историю "Спасая жизни", в которой рассказала о вызовах, или сложностях, которые нужно преодолеть для спасения жизни.
"Вместе мы можем!": трогательная история NMPD о спасении жизни за городом
NMPD пишет: "Солнце встает, все заснежено, воздух настолько влажный, что холод чувствуется даже через одежду, а ноги тонут в тяжелой снежной каше... Неприятная погода даже для горожанина, который обычно передвигается по асфальтированным дорогам, однако в селах такая погода иногда доставляет нашим медикам сложности. Именно так и произошло тем утром...
Когда прибыли на место происшествия, дом, в котором находился пациент, невозможно было даже рассмотреть. Куда ни глянь - белое заснеженное поле, скрывающее под собой замерзшую пахоту и каток.
Дорога до дома не видна, нет даже протоптанной человеком или лесным животным тропинки... Однако в отдаленном уголке луга стоит дом, в котором помощь медиков необходима находящемуся в критическом состоянии одинокому человеку. Понятно, что проехать по заснеженному лугу и сугробам не может даже наша полноприводная машина, кроме того, в этой ситуации это вряд ли стоило бы делать даже на оборудованном внедорожнике... Поэтому идем пешком, бредя полкилометра по снежным валам и неся в руках 30-килограммовое оборудование для спасения жизни", - пишет NMPD.
"Когда наконец дошли до отдаленного жилья, увидели, что на полу в очень тяжелом состоянии лежит мужчина. Инсульт... хоть он и не молод, самый расцвет сил. Соседка, которая вызвала медиков, говорит, что последний раз видела его три дня назад.
Его состояние действительно очень серьезное, кроме того, долгое нахождение на полу в нетопленом жилье способствовало угрожающему жизни переохлаждению и пролежням.
Поняли, что его как можно скорее нужно доставить в стационар, чтобы оказать всю необходимую помощь и спасти его. Как безопасно и осторожно на носилках через луг и снежные валы доставить пациента? Тем более что он подключен к проводам, так как медики каждую секунду контролируют сердцебиение и обеспечивают дыхание при помощи кислородного баллона весом в несколько килограммов, который взяли с собой, уже зная, что он пригодится. До машины медиков снова полкилометра. Невероятно сложные погодные условия и ситуация, поэтому, как всегда в такие моменты, на помощь призываются коллеги из Пожарно-спасательной службы (VUGD)", - рассказывает NMPD.
"Они прибыли незамедлительно, как всегда, когда об этом просим, особенно в чрезвычайных ситуациях, когда не справляемся сами - больше поддержки и более мощные машины. Сотрудники VUGD несут носилки, тогда как наши медики параллельно борются за жизнь больного.
Когда наконец дошли до машины NMPD и удачно подключили пострадавшего к поддерживающей жизнь аппаратуре, казалось, что самое сложное уже позади и можно спокойно нестись в стационар. Но...
тяжелый снег создал новые препятствия. Мы застряли, наш автомобиль NMPD с приводом на четыре колеса на этот раз не двигался с места. Коллеги из VUGD отреагировали быстро, и началась миссия по спасению автомобиля бригады медиков. Сначала при помощи троса, который лопнул напополам, затем при помощи лопат, бросая через плечо тяжелые куски снега и выталкивая машину бригады при помощи физической силы. Казалось, что потребовалось всего мгновение, чтобы машина медиков была высвобождена из сугроба и наконец можно было отправиться в стационар.
Вместе мы можем, Пожарно-спасательная служба! Спасибо за вашу помощь в этот раз и всегда! Наши медики - Юлия Фомина, Янис Цирценс, Виктор Лаблайкс - из 591-й бригады, которые самоотверженно делали свою работу на этом сложном вызове, говорят спасибо за сотрудничество коллегам с поста VUGD в Кейпене - Айгару Русису, Эдгару Каверскису, Вилнису Белинскису, Рихарду Фрейнатсу! Командная работа и единый дух - во всем, что вы делаете и какие бы вы героические поступки ни совершали! Спасибо, коллеги!" - благодарит NMPD.
Медики "неотложки" говорят: "Мы более отзывчивы, более чувствительны по отношению к тем людям, особенно к пожилым людям, которые живут одни. Регулярные звонки или приезд в гости оставляют не только приятные ощущения, но могут стать и роковыми. Если человека в возрасте не видели или не слышали 1-2 дня - лучше в целях безопасности позвонить ему или навестить. Если не можете сами, попросите соседей или кого-то еще, чтобы это сделали. Давайте будем внимательными к ближним!"
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