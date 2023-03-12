Многообещающий футболист жалеет об уходе в порноиндустрию

Оливер изначально думал, что работа в порноиндустрии будет лёгкой и он будет получать большие деньги, но как потом оказалось, это совсем не так.

Рассказывая о своём путешествии в индустрию для взрослых в подкасте Anything Goes with James English, он раскрыл закулисную сторону порнобизнеса.

"Мой первый раз на съёмочной площадке был ужасен, потому что оператором был огромный ирландец с бритой головой. Он был довольно пугающим. Мне пришлось добиваться эрекции у него на глазах, а потом заниматься сексом. Он вообще не был милым парнем", - сказал Оливер.

Бывший футболист также объяснил, что зарабатывать деньги тоже не так просто.

"Я хотел бы, чтобы люди узнавали меня на улице как футболиста, а не как порноактёра", - сказал Оливер, который, получив второй шанс, предпочёл бы остаться в спорте, а не строить карьеру в индустрии для взрослых.

"В детстве я много занимался боевыми искусствами, поэтому, возможно, смешанные единоборства были бы для меня лучшим выбором. Делать карьеру во взрослом бизнесе не так весело, как людям кажется на первый взгляд", - сказал Оливер.

Люди, которые привели Оливера в этот бизнес, сказали ему, что он сможет совмещать работу с развлечениями и отлично проводить время, а за свою работу перед камерой ему будут прилично платить.

"Только позже я понял, что мог бы заработать гораздо больше, если бы успешно играл в футбол. На самом деле порноиндустрия - это не то, что я себе представлял", - не скрывал Оливер.