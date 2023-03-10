В среду, 8 марта, Вентспилсское родильное отделение приветствовало первых в этом году близнецов – братьев Ринальдса и Никлавcа, которым помогли появиться на свет врач Сергей Гурьянов и акушерка Айя Зиемеле, сообщила Дана Билескалне, специалист по связям с общественностью "Севернокурземской региональной больницы".
В Вентспилсе в этом году родились первые близнецы
Это первые дети в семье у родителей близнецов из Анце Вентспилсского края.
В этом году введена новая традиция: приветствуя каждого новорожденного в родильном отделении Вентспилсской больницы, маме вручают коробку первых вещей малыша "Добро пожаловать в Вентспилс!".
В коробке находится карточка с именем малыша, датой рождения, весом, ростом и именем акушерки, а также пинетки, изготовленные трудолюбивыми рукодельницами объединения пенсионеров Ventspils liedags, символически передавая тепло сердца из поколения в поколение.
Больница приглашает молодых родителей не только из Вентспилса и края, но и из Курземе и всей Латвии выбрать Вентспилсскую больницу в качестве места рождения своего ребенка.
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