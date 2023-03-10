В Вентспилсе в этом году родились первые близнецы

Это первые дети в семье у родителей близнецов из Анце Вентспилсского края.

В этом году введена новая традиция: приветствуя каждого новорожденного в родильном отделении Вентспилсской больницы, маме вручают коробку первых вещей малыша "Добро пожаловать в Вентспилс!".

В коробке находится карточка с именем малыша, датой рождения, весом, ростом и именем акушерки, а также пинетки, изготовленные трудолюбивыми рукодельницами объединения пенсионеров Ventspils liedags, символически передавая тепло сердца из поколения в поколение.

Больница приглашает молодых родителей не только из Вентспилса и края, но и из Курземе и всей Латвии выбрать Вентспилсскую больницу в качестве места рождения своего ребенка.