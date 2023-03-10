Международная федерация фехтования (FIE) разрешила участвовать в соревнованиях под своей эгидой спортсменам из России и Беларуси, сообщает "Медуза" со ссылкой на портал Inside the Games.
Международная федерация фехтования допустила спортсменов из РФ и РБ к соревнованиям
Решение было принято 89 голосами "за", против было 46 человек. В соответствии с рекомендациями МОК, спортсменам будет разрешено участвовать в соревнованиях только под нейтральным флагом.
Решение должно вступить в силу в конце апреля.
Таким образом, спортсмены из России и Беларуси смогут принять участие в чемпионате мира в Милане, а также в отборе к Олимпиаде-2024, который начнётся осенью.
В конце января 2023 Международный Олимпийский комитет призвал спортивные федерации допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе. Одним из условий допуска для спортсменов было названо отсутствие публичной поддержки войны в Украине.
FIE стала первой федерацией, допустившей россиян и белорусов в соответствии с новыми рекомендациями МОК.
В последнее время появлялась разная информация о возвращении российских и белорусских спортсменов на международную арену. Украина и ряд других стран считают такой вариант неприемлемым.
Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.
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