Международная федерация фехтования допустила спортсменов из РФ и РБ к соревнованиям

Решение было принято 89 голосами "за", против было 46 человек. В соответствии с рекомендациями МОК, спортсменам будет разрешено участвовать в соревнованиях только под нейтральным флагом.

Решение должно вступить в силу в конце апреля.

Таким образом, спортсмены из России и Беларуси смогут принять участие в чемпионате мира в Милане, а также в отборе к Олимпиаде-2024, который начнётся осенью.

В конце января 2023 Международный Олимпийский комитет призвал спортивные федерации допустить спортсменов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе. Одним из условий допуска для спортсменов было названо отсутствие публичной поддержки войны в Украине.

FIE стала первой федерацией, допустившей россиян и белорусов в соответствии с новыми рекомендациями МОК.

В последнее время появлялась разная информация о возвращении российских и белорусских спортсменов на международную арену. Украина и ряд других стран считают такой вариант неприемлемым.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.