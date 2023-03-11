В субботу, 11 марта, в центральной и восточной частях Латвии действует предупреждение о сильном снегопаде и образовании мокрого снега на проводах и ветках деревьев, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Экстремальная суббота: предупреждается о снегопаде, ледяном дожде и гололеде
В юго-восточных регионах, Латгале и Селии, синоптики объявили оранжевый уровень опасности в связи с сильным гололедом - ожидается сильный ледяной дождь, образуется много льда.
Галерея: Снег в Риге
Из-за снега и льда могут ломаться деревья. Дороги будут скользкими, самые опасные условия ожидаются на дорогах в Латгалии и Селии - их покроет толстый слой льда, который сохранится и в ближайшие дни.
В субботу по всей Латвии ожидается пасмурная погода, в Курземе осадков будет мало. Начиная с Курземе восточный ветер сменится на северный и северо-западный, на западном побережье Курземе ожидаются порывы до 16 метров в секунду.
Температура воздуха днем составит -3..+1 градус, в Латгалии до +3 градусов.
В субботу в Риге выпадет сильный снег, в столице также действует предупреждение об увеличении снежного покрова на 5-9 сантиметров. Дороги станут скользкими, а на проводах и ветках деревьев образуется налет мокрого снега. Северо-восточный ветер, слабый до умеренного, сменяется северо-западным, вечером ожидаются порывы до 14 метров в секунду, температура воздуха составит -1 градус.
Из Центральной Европы на территорию Латвии прибыл циклон, во второй половине дня его центр пересечет восточную часть страны. Атмосферное давление на юге страны упало до 989 гектопаскалей на уровне моря.
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