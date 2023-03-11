Видео ⟩ Выиграет ли Латвия олимпийское золото в самом экстремальном ледовом виде спорта?

Как известно, латвийцы всегда лучшие в новых и особенно экстремальных видах спорта, что доказывает и успех Юстине, прыгающей на коньках и мчащейся по ледовой дорожке со скоростью не менее 50 км/ч. В своём втором сезоне она является лидером всех мировых соревнований и завоевала серебро на чемпионате мира Ice Cross.

Юстине всегда нравилось кататься на коньках и прыгать на роликовых коньках, поэтому Ice Cross - идеальное сочетание. На тренировках с Юстине Паул Тимротс признаётся, что в этом виде спорта не стоит сбавлять обороты,. С этим согласна и мать Юстине, которая также взяла на себя роль тренера девушки.

Принесёт ли Ice Cross золото Латвии на Олимпийских играх или X Games, узнаем в новом выпуске программы.

В этом сезоне Ātruma cilts Паул Тимротс и команда передачи ищут приключения, технологические новинки, легендарных личностей и интересных собеседников. Ātruma cilts также каждый четверг можно увидеть на смарт-телевидении LMT и в Интернете.

Статья создана в сотрудничестве со смарт-телевидением LMT.