Видео ⟩ Морозное место: почему именно в Зосени чаще всего выявляют температурные рекорды?

"У нас тут холмистая, гористая местность, поэтому изменение температуры тут довольно локальное", - говорит руководитель культурно-социального центра Зосенской волости Дзидра Прусе.

Метеостанция в Зосени была создана в 1945 году. Это одна из самых высоких станций над уровнем моря. Климатолог LVĢMC Эдгар Малиновскис объясняет, что высокогорье Видземе и холмистая местность также влияют на погодные условия в Зосени. "Я слышал версию, что они как в чаше -вокруг них чуть выше. Это тот фактор, который влияет на снижение минимальной температуры еще больше".

По данным климатолога, в восьми из 12 месяцев года рекордно низкая температура воздуха зафиксирована именно в Зосени. Однако, хотя это место часто называют латвийским полюсом холода, национальный рекорд минусовой температуры все-таки был установлен в другом месте. "Самая низкая температура, которая была достигнута в Зосени, составляет минус 42,2 градуса, она наблюдалась 8 февраля 1956 года, но в тот же день в Даугавпилсе было на один градус ниже, что является национальным рекордом холода для Латвии".

Жители Зосени хорошо ладят с погодой. Пожилые люди признают, что больше не могут полагаться на старые представления о предсказании погодных условий. Хотя население небольшоq волости сейчас сократилось до менее 300 человек, летом сюда стекаются люди, желающие насладиться красотой природы.