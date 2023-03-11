Лондон призывает надавить на МОК, чтобы не допустить до Олимпиады спортсменов из РФ и Беларуси

Как передаёт The Guardian, министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер направила письмо руководству британских подразделений 13 компаний - спонсоров Олимпийских игр, включая Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa - с просьбой оказать давление на МОК по этому вопросу. Как подчёркивает издание, речь идёт о крайне необычном шаге.

"Мы знаем, что в России и Беларуси спорт и политика тесно переплетены, - говорится в письме. - Мы уверены, что режимам в России и Беларуси нельзя позволить использовать спорт в своих пропагандистских целях".

Фрейзер также пишет, что пока неясно, как именно предлагается реализовать модель "нейтральных" атлетов, отмечая, что сомневается, что она вообще будет работать. Пока эти вопросы не будут сняты, указывает министр, атлетов из России и Беларуси нельзя допускать до Олимпиад.

Ранее Киев пригрозил, что будет бойкотировать Олимпиаду, если в ней примут участие спортсмены из России и Беларуси.

Зимой 2023 года МОК призвал спортивные федерации допустить к соревнованиям в нейтральном статусе спортсменов из России и Беларуси при соблюдении ряда условий - в том числе, при условии, что они не поддерживают войну. После этого более 30 стран мира подписали совместное заявление в поддержку запрета на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в т.ч. Олимпиады. Как передаёт Reuters, с января МОК находится под всё более нарастающим давлением.

10 марта Международная федерация фехтования (FIE) первой решила последовать рекомендациям МОК и разрешила участвовать в соревнованиях под своей эгидой россиянам и белорусам, таким образом дав им возможность пройти отбор на Олимпийские игры.