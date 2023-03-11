Фото ⟩ В Украину из Риги отправился гуманитарный конвой с тремя заполненными микроавтобусами

"Слово "благодарю" со стороны Украины употребляется очень часто, но мы включаем в него самую глубокую и огромную благодарность ", - сказал Захарчук, высоко оценивая то, что те, кто уже и так много помогает, приходят с новыми инициативами и вопросами, как еще они могут поддержать борьбу Украины с российскими захватчиками.