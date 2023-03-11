В субботу в Риге, на площади возле Дома конгрессов произошла отправка конвоя гуманитарной помощи в Украину, который состоит из трех больших микроавтобусов, загруженных различными товарами, сообщила Латвийская конфедерация украинцев "ВИЧЕ".
Фото ⟩ В Украину из Риги отправился гуманитарный конвой с тремя заполненными микроавтобусами
Груз укомплектовала и до защитников Украины доставит Латвийская украинская конфедерация "ВИЧЕ".
В грузе есть еда и теплые пледы для перемещаемых внутри страны людей, бежавших из оккупированных Россией территорий. Микроавтобусы доставят солдатам Вооруженных сил Украины консервы и комплекты блюд, которые оборудованы самонагреванием, что является большим подспорьем для тех, кто сейчас находится в окопах, в полях боя, в направлении Бахмута. Об обеспечении завтрака заботится пианист Андрей Осокин.
Исполняющий обязанности руководителя посольства Украины Юрий Захарчук подчеркнул, что латвийское государство является убедительным лидером по предоставленной Украине поддержке - размер помощи скоро достигнет 1% от внутреннего валового продукта. В свою очередь негосударственные организации, предприятия и люди в течение года пожертвовали 38 миллионов евро.
"Слово "благодарю" со стороны Украины употребляется очень часто, но мы включаем в него самую глубокую и огромную благодарность ", - сказал Захарчук, высоко оценивая то, что те, кто уже и так много помогает, приходят с новыми инициативами и вопросами, как еще они могут поддержать борьбу Украины с российскими захватчиками.
Фото: из Риги, от Дома конгрессов, в сторону Украины направился конвой гуманитарной помощи
В конвое также есть несколько автомобилей, предназначенных для военнослужащих. В 72-ю бригаду будут отправлены два внедорожника и два комплекса дронов Atlas Pro. Эти беспилотные летательные аппараты приобретены из средств благотворительного фонда Ziedot.lv, которые по призыву Ральфа Эйланда были пожертвованы на приобретение беспилотного летательного аппарата "Байрактар".
"Латвийцы не устают от оказания помощи Украине, продолжают жертвовать. Бывают месяцы, когда, возможно, под влиянием крупных коммунальных счетов меньше пожертвований, но в целом - Латвия продолжает это делать", - подчеркивает руководитель Ziedot.lv Рута Диманта.
Еще один пикап, который обеспечило общество Agendum (Твиттер-конвой), попадут морским пехотинцам 36-й бригады, которые защищали завод "Азовсталь" в оккупированном до сих пор Мариуполе.
Благодаря обществу "Твои друзья", местная машина была загружена свечами без дыма, маскировочными сетями и вязаными шерстяными носками для защитников Украины. В свою очередь, благодаря предприятию Latvijas finieris - поддерживающим "ВИЧЕ" - в Украину отправятся канистры с горючим, дрон, шины с протектором для бездорожья, а также предприятие обеспечивает все, что необходимо для поездки.
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