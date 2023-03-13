ВИДЕО ⟩ Метель, жёлтый мяч и отменённая игра. Стартовал новый сезон "Вирслиги"

Первый тур стартовал матчем в Валмиере, где действующий чемпион принимал RFS. Футболистам пришлось играть не в самых простых погодных условиях, а болельщики так и не дождались забитых мячей - 0:0.

Первые голы нового сезона были забиты в матче "Ауды" и "Супер Новы", в котором хозяева одержали уверенную победу со счётом 2:0. Автором первого гола стал Вячеслав Исаев, который отличился на 28-й минуте встречи. На 30-й минуте хозяева удвоили своё преимущество - после передачи Алексея Савельева отличился аргентинец Матиас Питео.

С победы сезон начал также "Тукумс", который с минимальным счётом обыграл "Даугавпилс" - 1:0. Исход поединка решил гол Богдана Самойлова, который отличился на 60-й минуте.

В заключительном матче первого тура "Рига" отмучилась с новичком чемпионата "Елгавой". Хозяева вышли вперёд на 52-й минуте после гола Хрвое Бабеца, но на 68-й минуте Оскар Рубенис восстановил равновесие на табло. Матч близился к завершению и сенсационной ничьей, но на четвёртой компенсированной минуте Марко Регжа принёс "Риге" победу - 2:1.



Во 2-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 17-19 марта, "Елгава" на своём поле сыграет с "Даугавпилсом", "Метта" с "Аудой", "Валмиера" с "Лиепаей", "Рига" с RFS, а "Супер Нова" с "Тукумсом".