В эти выходные стартовал новый сезон чемпионата Латвии по футболу. Предлагаем вам ознакомиться с результатами матчей 1-го тура "Вирслиги".
ВИДЕО ⟩ Метель, жёлтый мяч и отменённая игра. Стартовал новый сезон "Вирслиги"
Первый тур стартовал матчем в Валмиере, где действующий чемпион принимал RFS. Футболистам пришлось играть не в самых простых погодных условиях, а болельщики так и не дождались забитых мячей - 0:0.
Из-за погодных условий матч "Метта" - "Лиепая" и вовсе был отменён - поле рижского стадиона оказалось непригодно для игры.
Первые голы нового сезона были забиты в матче "Ауды" и "Супер Новы", в котором хозяева одержали уверенную победу со счётом 2:0. Автором первого гола стал Вячеслав Исаев, который отличился на 28-й минуте встречи. На 30-й минуте хозяева удвоили своё преимущество - после передачи Алексея Савельева отличился аргентинец Матиас Питео.
Отметим, что при втором голе "Ауды" впервые в "Вирслиге" использовалась система видеопомощи арбитрам (VAR).
С победы сезон начал также "Тукумс", который с минимальным счётом обыграл "Даугавпилс" - 1:0. Исход поединка решил гол Богдана Самойлова, который отличился на 60-й минуте.
В заключительном матче первого тура "Рига" отмучилась с новичком чемпионата "Елгавой". Хозяева вышли вперёд на 52-й минуте после гола Хрвое Бабеца, но на 68-й минуте Оскар Рубенис восстановил равновесие на табло. Матч близился к завершению и сенсационной ничьей, но на четвёртой компенсированной минуте Марко Регжа принёс "Риге" победу - 2:1.
Во 2-м туре чемпионата Латвии 2023 года, который пройдёт 17-19 марта, "Елгава" на своём поле сыграет с "Даугавпилсом", "Метта" с "Аудой", "Валмиера" с "Лиепаей", "Рига" с RFS, а "Супер Нова" с "Тукумсом".
Чемпион 2023 года определится после 36 туров, в которых каждая команда встретится друг с другом по четыре раза. Всего будет проведено 180 игр.
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