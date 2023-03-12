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Пётр Ян проиграл Мерабу Двалишвили в главном бою на турнире UFC

rus.tvnet.lv
Пётр Ян проиграл Мерабу Двалишвили в главном бою на турнире UFC
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Фото: USA Today Sports/Scanpix

В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе прошёл турнир UFC Fight Night 221, в главном поединке которого рооссийский боец Пётр Ян уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили.

Бой продлился все отведённые 5 раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 50-45.

Для Двалишвили это 16-я победа в карьере при четырех поражениях. На счету 30-летнего Яна 16 побед и 5 поражений. Российский спортсмен уступил в четырёх из пяти последних поединков. У 32-летнего Двалишвили победная серия продлилась до девяти боев.

В со-главном поединке россиянин Александр Волков нокаутировал в первом раунде Александра Романова из Молдавии.

В других боях россиянин Никита Крылов победил в первом раунде сабмишном американца Райана Спэнна, а российский боец Саид Нурмагомедов проиграл Джонатану Мартинесу из США единогласным решением судей (28-29, 28-29, 28-29). Это первое поражение Нурмагомедова за последние пять схваток.

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