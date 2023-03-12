Пётр Ян проиграл Мерабу Двалишвили в главном бою на турнире UFC

Бой продлился все отведённые 5 раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 50-45.

Для Двалишвили это 16-я победа в карьере при четырех поражениях. На счету 30-летнего Яна 16 побед и 5 поражений. Российский спортсмен уступил в четырёх из пяти последних поединков. У 32-летнего Двалишвили победная серия продлилась до девяти боев.

Merab Dvalishvili defeated pro putin petr yan last night at UFC Las Vegas and dedicated his victory to his home country of Georgia & also to Ukraine 🇬🇪🇺🇦🇬🇪🇺🇦🇬🇪🇺🇦

pic.twitter.com/vYd1KYW2rL — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 12, 2023

В со-главном поединке россиянин Александр Волков нокаутировал в первом раунде Александра Романова из Молдавии.

В других боях россиянин Никита Крылов победил в первом раунде сабмишном американца Райана Спэнна, а российский боец Саид Нурмагомедов проиграл Джонатану Мартинесу из США единогласным решением судей (28-29, 28-29, 28-29). Это первое поражение Нурмагомедова за последние пять схваток.