В ночь на 12 марта в Лас-Вегасе прошёл турнир UFC Fight Night 221, в главном поединке которого рооссийский боец Пётр Ян уступил представителю Грузии Мерабу Двалишвили.
Пётр Ян проиграл Мерабу Двалишвили в главном бою на турнире UFC
Бой продлился все отведённые 5 раундов и завершился победой Двалишвили единогласным решением судей - 50-45, 50-45, 50-45.
Для Двалишвили это 16-я победа в карьере при четырех поражениях. На счету 30-летнего Яна 16 побед и 5 поражений. Российский спортсмен уступил в четырёх из пяти последних поединков. У 32-летнего Двалишвили победная серия продлилась до девяти боев.
Merab Dvalishvili defeated pro putin petr yan last night at UFC Las Vegas and dedicated his victory to his home country of Georgia & also to Ukraine 🇬🇪🇺🇦🇬🇪🇺🇦🇬🇪🇺🇦— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) March 12, 2023
pic.twitter.com/vYd1KYW2rL
В со-главном поединке россиянин Александр Волков нокаутировал в первом раунде Александра Романова из Молдавии.
В других боях россиянин Никита Крылов победил в первом раунде сабмишном американца Райана Спэнна, а российский боец Саид Нурмагомедов проиграл Джонатану Мартинесу из США единогласным решением судей (28-29, 28-29, 28-29). Это первое поражение Нурмагомедова за последние пять схваток.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!