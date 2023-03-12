Некая женщина обращалась в Бюро омбудсмена с видеодоказательствами, в которых показано, как на заседании сиротского суда его представители относится к своей клиентки фамильярно, оскорбляя ее достоинство. Однако Ассоциация сиротских судов предложение Бюро омбудсмена актуализировать вопросы этики считает очернением, сообщает программа Латвийского телевидения Panorāma.
Видео ⟩ Тяжело поверить - представитель сиротского суда задел честь клиентки во время заседания
"Если бы человек без доказательств рассказал бы, как было, мы, скорее всего, сказали бы, что этого не может быть, что там сильно что-то преувеличено", - признала заведующая отделом прав детей Бюро омбудсмена Лайла Гравере.
Гравере комментирует, что на видео можно увидеть "как фамильярное, так и невежливое отношение. Я бы даже сказал, что унижающее честь отношение к частному лицу".
Бюро омбудсмена представило оригинал полученного видеоматериала самоуправлению, работодателю конкретного сиротского суда, для оценки, одновременно актуализируя необходимость руководить сиротскими судами по кодексу этики.
Директор Департамента политики детей и семьи Министерства благосостояния Илзе Курме подчеркнула: "Такое отношение, оскорбления неприемлемы ни в коем случае".
Отношение позже отражает доверие к решениям должностных лиц, отмечают в Министерстве благосостояния, подчеркивая, что ежедневная работа сиротских судов связана с очень сложными и очень конфиденциальными вопросами, где этика играет важную роль.
"Это очень, очень важно, именно поддержать достоинство людей, независимо от того, каким будет решение, и независимо от того, как это кончится", - подчеркнула Курме.
"Очень важна и роль Ассоциации сиротских судов в этом всем - что профессиональная организация в своих рядах способна объединить профессионалов сферы и каким образом договориться о своих этических установках".
Латвийская ассоциация работников сиротских судов отказывается от интервью, так как публично разглашенная омбудсменом информация считается прямым разрушением репутации сиротских судов.
В Союзе самоуправлений Латвии отметили, что если самоуправления обратились бы с предложением организовать более широкие дискуссии об этике в повседневной работе сиротских судов, союз был бы готов помочь организовать такую дискуссию.
Министерство благосостояния в свою очередь отметило, что в следующем году запланированы широкие обучения работников сиротских судов, в которых рабочая этика станет одним из учебных заведений.
Видео: сюжет программы "Панорама"
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