Видео ⟩ Тяжело поверить - представитель сиротского суда задел честь клиентки во время заседания

"Если бы человек без доказательств рассказал бы, как было, мы, скорее всего, сказали бы, что этого не может быть, что там сильно что-то преувеличено", - признала заведующая отделом прав детей Бюро омбудсмена Лайла Гравере.

Гравере комментирует, что на видео можно увидеть "как фамильярное, так и невежливое отношение. Я бы даже сказал, что унижающее честь отношение к частному лицу".

Бюро омбудсмена представило оригинал полученного видеоматериала самоуправлению, работодателю конкретного сиротского суда, для оценки, одновременно актуализируя необходимость руководить сиротскими судами по кодексу этики.

Директор Департамента политики детей и семьи Министерства благосостояния Илзе Курме подчеркнула: "Такое отношение, оскорбления неприемлемы ни в коем случае".

Отношение позже отражает доверие к решениям должностных лиц, отмечают в Министерстве благосостояния, подчеркивая, что ежедневная работа сиротских судов связана с очень сложными и очень конфиденциальными вопросами, где этика играет важную роль.