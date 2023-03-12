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Pasažieru vilciens купит автоматы по продаже билетов за почти 2,5 млн евро

rus.tvnet.lv/LETA
Pasažieru vilciens купит автоматы по продаже билетов за почти 2,5 млн евро
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Новый электропоезд АО "Pasažieru vilciens" прибывает на Центральный вокзал Риги
Новый электропоезд АО "Pasažieru vilciens" прибывает на Центральный вокзал Риги Фото: Zane Bitere/LETA

Pasažieru vilciens планирует приобрести автоматы по продаже билетов ориентировочной стоимостью 2,484 миллиона евро, свидетельствует информация Бюро по надзору за закупками.

Объявлена процедура переговоров по закупке, установке и разработке программного обеспечения для автоматов по продаже билетов.

Предполагаемая сумма договора составляет 2,484 млн евро без НДС. Дата публикации объявления о закупке - 3 апреля.

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