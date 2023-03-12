На manabalss.lv собираются подписи в защиту рижских бобров

Представитель инициативы - Георгий Яковлев. Цель инициативы - остановить отлов и убийство бобров. По мнению Яковлева, ликвидация 60 и более бобров не решит проблему с инфраструктурой и затоплением территорий, так как на место о пойманных бобров быстро придут другие.

Негосударственные организации по охране окружающей среды и защите животных не имели возможности участвовать в обсуждении, ознакомиться с принятым решением и оспорить его.

По данным самоуправления, за последние три года на снос бобровых плотин было потрачено более 27 тыс. В январе этого года заключен контракт на отлов бобров на сумму 30 тыс. евро.

"Почему охотникам будут платить за практически бесполезную ликвидацию бобров, если охота на бобров не решает проблему - ущерб инфраструктуре и затопление территорий? Это еще один случай, наглядно доказывающий непрофессионализм самоуправления", - заявил Яковлев.

Он считает, что в 21-м веке уничтожать животных негуманно, и такое решение Рижской думы является жестоким обращением с дикими животными в городе Риге.