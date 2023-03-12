Британская разведка: элита и самые богатые города России защищаются от последствий войны

"Россия продолжает терпеть крайне тяжелые убытки, но последствия в различных регионах России сильно отличаются", - говорится в сообщении.

"Самые богатые - относительно числа жителей - города Москва и Санкт-Петербург остаются относительно нетронутыми. Эта тенденция особенно выражена в отношении семей элиты страны".

Число погибших относительно числа жителей во многих восточных регионах в 30-40 раз выше, чем в Москве.

"В некоторых местах чаще всего страдают меньшинства. В Астрахани 75% жертв - из общин казахских и татарских меньшинств".

"Пока Министерство обороны России старается решать проблему дефицита боевого персонала, изоляция самых богатых и влиятельных элементов российского общества [от последствий войны], скорее всего, и в дальнейшем будет одним из наиболее значимых вопросов", говорится в сообщении.

Американские разведчики считают, что в настоящее время России не хватает боеприпасов и воинов, чтобы в этом году в Украине захватить большие территории, поэтому она может перейти к стратегическому воздержанию и обороне существующих позиций, таким образом затягивая войну.