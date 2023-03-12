Протесты пророссийских сил в Молдове: задержаны 54 человека

Протестующие требовали от властей оплаты коммунальных услуг за зимние месяцы, а также скандировали лозунги против президента Майи Санду. Участники акции также требовали не допустить возникновения военного конфликта на территории Молдовы.

Протестующие собрались у памятника Штефану III Великому и планировали пройти оттуда к зданию парламента, но дорогу им преградила полиция. Демонстранты пытались прорвать полицейский кордон, но безуспешно.

Задержано 54 человека, в том числе 21 несовершеннолетний. В течение дня в полицию поступило четыре сообщения о якобы заложенных в городе бомбах.

Правоохранители считают, что это часть усилий по дестабилизации ситуации в столице. Кишиневский аэропорт также был эвакуирован после сообщения о том, что там якобы была заложена бомба.

Начальник полиции Молдовы Виорел Чернэуцану заявил на брифинге, что полиция сорвала запланированную операцию, направленную на "организацию дестабилизирующих действий и массовых беспорядков". Российские спецслужбы связаны с планами Молдовы по дестабилизации обстановки, заявил глава молдавской полиции.

После обысков в субботу вечером было допрошено 25 человек, семеро из них задержаны.