В воскресенье, 12 марта, в центре Кишинева, столицы Молдовы, прошла акция протеста, организованная пророссийской партией "Шор", в ходе которой произошли столкновения с полицией, а 54 человека были арестованы, сообщает "Радио Свобода".
Протесты пророссийских сил в Молдове: задержаны 54 человека
Протестующие требовали от властей оплаты коммунальных услуг за зимние месяцы, а также скандировали лозунги против президента Майи Санду. Участники акции также требовали не допустить возникновения военного конфликта на территории Молдовы.
Протестующие собрались у памятника Штефану III Великому и планировали пройти оттуда к зданию парламента, но дорогу им преградила полиция. Демонстранты пытались прорвать полицейский кордон, но безуспешно.
Задержано 54 человека, в том числе 21 несовершеннолетний. В течение дня в полицию поступило четыре сообщения о якобы заложенных в городе бомбах.
Правоохранители считают, что это часть усилий по дестабилизации ситуации в столице. Кишиневский аэропорт также был эвакуирован после сообщения о том, что там якобы была заложена бомба.
Начальник полиции Молдовы Виорел Чернэуцану заявил на брифинге, что полиция сорвала запланированную операцию, направленную на "организацию дестабилизирующих действий и массовых беспорядков". Российские спецслужбы связаны с планами Молдовы по дестабилизации обстановки, заявил глава молдавской полиции.
После обысков в субботу вечером было допрошено 25 человек, семеро из них задержаны.
По плану дестабилизации, спровоцировать полицию на столкновения должны были группы по пять-десять человек.
Агенту молдавских силовиков удалось внедриться в группу, которой руководил человек молдавско-российского происхождения, заверил СМИ Чернэуцану. "Люди приехали из России с очень конкретной задачей инструктажа", - добавил он.
Молдавские власти пояснили, что действовали после того, как "получили информацию о том, что российские спецслужбы организуют дестабилизирующие действия на нашей территории с помощью демонстраций".
Поскольку напряженность в отношениях между Кишиневом и Москвой сохраняется, партия пророссийского молдавского олигарха Илана Шора в последние недели организовала в Кишиневе несколько демонстраций против прозападного правительства страны.
Шора подозревают в том, что он платил людям за участие в этих демонстрациях.
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