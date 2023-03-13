Гороскоп на неделю с 13 по 19 марта: два очень важных события дадут о себе знать

Стрелец

Ночные светила помогут Стрельцам исполнить желания и привлечь удачу. В период с 13 по 19 марта людей данного знака ждут громкие победы и много ярких эмоций. Можно без страхов и сомнений строить долгосрочные планы на будущее, заниматься самыми сложными делами. Многие Стрельцы смогут заполнить пробелы в знаниях, если таковые имеются. В это время память и внимание этих людей медленно начнут улучшаться. Стрельцам также стоит почаще оказывать психологическую поддержку окружающим людям.

Козерог

Козерогам стоит избегать халатного обращения с опасными электроприборами, а также осторожнее водить автомобиль и смотреть в оба при переходе дороги. Если вдруг на жизненном пути возникнет дилемма, можно попробовать обратиться за помощью к близкому человеку, чтобы он дал совет, но лучше относиться к чужому мнению с опаской, ведь оно не может быть на сто процентов объективным. Не исключено, что в период с 13 по 19 марта будут иметь место события, которые придется пережить впервые.

Водолей

Водолеи смогут получить все, что им нужно. Это неплохое время для физической активности - походов в спортзал, пробежек, плавания и так далее. Для достижения счастья важно демонстрировать доброту и нежность в отношении второй половинки, детей и ближайших родственников. Нужно помогать тем, кто отчаянно просит о помощи. Если думать лишь о себе в это непростое время, то это может построить непреодолимую стену между Водолеями и дорогими им людьми. Эгоизм сейчас точно будет лишним.

Рыбы

Эта неделя - то самое время, когда успех Рыб будет практически полностью зависеть от них самих. Звезды и планеты постараются помочь, но их поддержка будет поверхностной. Настало идеальное время для того, чтобы попробовать превратить свои уязвимости в сильные стороны. Для этого Рыбам придется взглянуть правде в глаза и стать честными по отношению к себе самим. Гарантом успеха на рабочем и любовном поприще для этих людей станет желание стать лучше.