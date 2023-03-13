В Белгородской области России прогремели взрывы. Как утром в понедельник, 13 марта, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, над Белгородом и его пригородами были сбиты четыре ракеты, сообщает "Медуза".
В Белгородской области прогремели взрывы. Губернатор сообщил о сбитых ракетах
В Белгородской области прогремели взрывы. Губернатор сообщил о сбитых ракетах
По словам Гладкова, обломки сбитых ракет нанесли повреждения двух частным домам. Пострадала одна местная жительница, указал губернатор.
"Женщину с сотрясением головного мозга бригада скорой помощи доставляет в больницу. Открытой раны нет. Состояние средней степени тяжести. Вся необходимая помощь оказывается", - написал Гладков в Telegram.
В Белгороде, который находится на границе с Украиной, после 24 февраля 2022 года регулярно происходят подобные взрывы. Там упал и российский военный самолет, а также загорелась нефтебаза.
Как указывают украинские СМИ, российская армия с территории Белгородской области регулярно обстреливает населенные пункты в украинском приграничье.
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