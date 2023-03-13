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Не Роналду и не Мейвезер. Назван самый богатый спортсмен в истории

rus.tvnet.lv
Не Роналду и не Мейвезер. Назван самый богатый спортсмен в истории
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Майкл Джордан
Майкл Джордан Фото: Reuters/ScanPix

Спортивный журнал Sportico обнародовал рейтинг 10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.

Примечательно, что в список вошли сразу четыре представителя гольфа, по два представителя - в баскетболе и футболе соответственно. По одному представителю - от бокса и тенниса.

Рейтинг возглавил шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне владелец "Шарлотт Хорнетс" Майкл Джордан.

"Самой прибыльной стала карьера Майкла Джордана. Его доходы с учётом инфляции составили 3,3 миллиарда долларов", - пишет ресурс.

Самые богатые спортсмены по версии Sportico:

1. Майкл Джордан (США, баскетбол) - 3,3 миллиарда долларов

2. Тайгер Вудс (США, гольф) - 2,5 миллиарда долларов

3. Арнольд Палмер (США, гольф) - 1,7 миллиарда долларов

4. Джек Никлаус (США, гольф) - 1,6 миллиарда долларов

5. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) - 1,58 миллиарда долларов

6. Леброн Джеймс (США, баскетбол) - 1,53 миллиарда долларов

7. Лионель Месси (Аргентина, футбол) - 1,48 миллиарда долларов

8. Флойд Мейвезер (США, бокс) - 1,41 миллиарда долларов

9. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) - 1,38 миллиарда долларов

10. Фил Микельсон (США, гольф) - 1,36 миллиарда долларов

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