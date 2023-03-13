Спортивный журнал Sportico обнародовал рейтинг 10 самых высокооплачиваемых спортсменов в истории.
Не Роналду и не Мейвезер. Назван самый богатый спортсмен в истории
Примечательно, что в список вошли сразу четыре представителя гольфа, по два представителя - в баскетболе и футболе соответственно. По одному представителю - от бокса и тенниса.
Рейтинг возглавил шестикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне владелец "Шарлотт Хорнетс" Майкл Джордан.
"Самой прибыльной стала карьера Майкла Джордана. Его доходы с учётом инфляции составили 3,3 миллиарда долларов", - пишет ресурс.
Самые богатые спортсмены по версии Sportico:
1. Майкл Джордан (США, баскетбол) - 3,3 миллиарда долларов
2. Тайгер Вудс (США, гольф) - 2,5 миллиарда долларов
3. Арнольд Палмер (США, гольф) - 1,7 миллиарда долларов
4. Джек Никлаус (США, гольф) - 1,6 миллиарда долларов
5. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) - 1,58 миллиарда долларов
6. Леброн Джеймс (США, баскетбол) - 1,53 миллиарда долларов
7. Лионель Месси (Аргентина, футбол) - 1,48 миллиарда долларов
8. Флойд Мейвезер (США, бокс) - 1,41 миллиарда долларов
9. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) - 1,38 миллиарда долларов
10. Фил Микельсон (США, гольф) - 1,36 миллиарда долларов
Michael Jordan is the highest-paid athlete of all time—and the gap is growing.— Sportico (@Sportico) March 7, 2023
Top 50: https://t.co/XnqWMfnT4a pic.twitter.com/egiYp4898l