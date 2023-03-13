"Оскар-2023": Голливудская звезда и ее возлюбленная из Латвии на afterpaty

Дамы без стеснения позировали фотографам и целовались.

Напомним, что в конце февраля Уилсон и Агрума сообщили о помолвке. Она состоялась в Диснейленде.

"Спасибо бренду Tiffany & Co за потрясающее кольцо и Диснейленду за участие в волшебном сюрпризе", - написала актриса.

Ранее всемирно известная актриса и комик Ребел Уилсон, состоящая в отношениях с латвийским дизайнером Рамоной Агрумой, призналась в интервью для подкаста Life Uncut, что семья ее возлюбленной неохотно поддерживает романтические отношения между женщинами.

Уилсон рассказала о том времени, когда она обнародовала свои отношения, сказав, что ее семья очень поддерживала ее. С другой стороны, семья Рамоны не была так терпима, поэтому ее возлюбленной было труднее рассказать об их отношениях.

"Она не публичная фигура, поэтому для Рамоны это гораздо сложнее. Печально видеть, что случилось с ее семьей... Я надеюсь, что люди изменят свое отношение", - сказала Уилсон в подкасте.