Рожкова и Ласманс выиграли чемпионат мира по кёрлингу на колясках

Рожкова и Ласманс завоевали золото чемпионата мира в Канаде, победив в финале сборную США со счётом 11:8.

В полуфинале латвийский дуэт оказался сильнее пары из Китая (10:7), а американцы пробились в финал, обыграв дуэт из Канады (7:6).

До этого Рожкова и Ласманс победили Италию (8:5), Японию (9:4), Англию (8:4), Данию (8:2), Швецию (9:4), Южную Корею (10:7) и Словакию (7:5), а также уступили Канаде (5:10) и Германии (9:10).

В этом году в чемпионате приняли участие 19 национальных сборных, которые были разделены на две группы. В чемпионате смешанных пар сначала был проведён один круг в подгруппах, а затем участники, занявшие первые места в каждой группе, автоматически вышли в полуфинал, а участники, занявшие второе и третье места, определили оставшихся полуфиналистов.

В прошлом году на дебютном для себя чемпионате мира Рожкова и Ласманс стали пятыми.