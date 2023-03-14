AUKUS: США продадут Австралии три атомные подлодки для защиты от Китая и будут регулярно патрулировать у ее берегов

Австралия, как и Британия, - один из главных союзников США (в частности, она с готовностью поддержала Украину и примкнула ко всем западным санкциям против России), и это вызывает нескрываемое раздражение Пекина.

Так, в январе 2022 года стало известно об угрожающих маневрах китайских истребителей, сопровождавших австралийский разведывательный самолет над Южно-Китайским морем (Китай заявлял, что самолет приблизился к Парасельским островам и игнорировал предупреждения; большинство стран мира не признают китайские претензии на этот архипелаг).

Также большую тревогу в Австралии вызвало соглашение Китая с авторитарным правительством Соломоновых островов, предусматривавшее мало чем ограниченное сотрудничество в сфере безопасности. Соломоновы острова лежат на пересечении важнейших маршрутов судоходства в Тихом океане, там, в частности, произошла решающая битва тихоокеанского театра Второй мировой войны - за Гуадалканал (1942-43 гг).