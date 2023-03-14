IVP призывает срочно заменить используемую в Латвии пневмококковую вакцину

В IVP указали, что пневмококковая вакцина включена в Латвийский календарь прививок с 2010 года, поскольку эта инфекция имеет высокие показатели заболеваемости и смертности, заболевание трудно распознать, но оно поддается лечению. Однако вакцина не обеспечивает максимально доступной защиты от пневмококковой инфекции, в результате чего как привитые дети, так и пенсионеры, являющиеся основными группами риска заражения пневмококковой инфекцией, в настоящее время тяжело болеют и даже умирают от пневмококков.

В последние годы используется 10-валентная вакцина, однако IVP неоднократно призывал Минздрав в сотрудничестве с Национальной службой здравоохранения срочно заменить ее на вакцину, обеспечивающую более широкую защиту. IVP обращает внимание, что, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в настоящее время в Латвии быстро распространяются пневмококковые серотипы, от которых 10-валентная вакцина не обеспечивает защиты. А именно, с 2012 года почти треть случаев инвазивной пневмококковой инфекции (ИПИ) была вызвана серотипами 19А и 3, против которых 10-валентная вакцина PCV не обеспечивает защиты.