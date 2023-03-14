Государственный совет по иммунизации (IVP) призывает срочно заменить используемую в настоящее время в Латвии вакцину против пневмококковой инфекции, которая включена в действующий Латвийский календарь прививок, заявив, что она не обеспечивает максимально доступную защиту от этой инфекции, сообщает член IVP Инга Акментиня-Смилдзиня.
IVP призывает срочно заменить используемую в Латвии пневмококковую вакцину
В IVP указали, что пневмококковая вакцина включена в Латвийский календарь прививок с 2010 года, поскольку эта инфекция имеет высокие показатели заболеваемости и смертности, заболевание трудно распознать, но оно поддается лечению. Однако вакцина не обеспечивает максимально доступной защиты от пневмококковой инфекции, в результате чего как привитые дети, так и пенсионеры, являющиеся основными группами риска заражения пневмококковой инфекцией, в настоящее время тяжело болеют и даже умирают от пневмококков.
В последние годы используется 10-валентная вакцина, однако IVP неоднократно призывал Минздрав в сотрудничестве с Национальной службой здравоохранения срочно заменить ее на вакцину, обеспечивающую более широкую защиту. IVP обращает внимание, что, по данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в настоящее время в Латвии быстро распространяются пневмококковые серотипы, от которых 10-валентная вакцина не обеспечивает защиты. А именно, с 2012 года почти треть случаев инвазивной пневмококковой инфекции (ИПИ) была вызвана серотипами 19А и 3, против которых 10-валентная вакцина PCV не обеспечивает защиты.
Также Акментиня-Смилдзиня сообщила, что в начале 2022 года в Детской клинической университетской больнице (BKUS) госпитализированный пациент с инвазивной пневмококковой инфекцией умер непосредственно от ИПИ, вызванного серотипом 3. Ребенку сделали прививку от пневмококковой инфекции, но с 10-валентной вакциной, которая не обеспечивает защиты от 3-го серотипа.
В свою очередь, во втором случае полностью вакцинированный пациент должен был длительное время находиться в реанимационном отделении, где ребенка подключили к искусственной вентиляции легких, а затем перевели в стационарное пульмонологическое отделение. Это также было обусловлено тяжелой пневмонией и бактериальным сепсисом, вызванным подтвержденным пневмококковым 3-го серотипа.
В IVP подчеркивают, что от пневмококковой инфекции также умирают люди старшего поколения - полностью привитые, но вакциной, не защищающей от распространенных в настоящее время серотипов.
Принимая во внимание, что IVP действует в интересах общества и его основной целью является оценка вопросов, связанных с вакцинацией и национальной политикой иммунизации, и предоставление предложений по их решению, IVP повторно сообщает об опасности, связанной с выбором вакцины, которая не защищают от пневмококковых серотипов, циркулирующих в обществе.
В феврале IVP встретился с министром здравоохранения Лигой Менгельсоне, чтобы объяснить ситуацию и необходимость срочной замены вакцины.
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