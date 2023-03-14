Руки на ягодицах. Соболенко пришлось объясняться за неоднозначное фото

24-летняя белоруска Соболенко и испанка Бадоса, которая старше её на год, очень давно дружат, а также нередко выступают в паре.

Соболенко и Бадоса вместе тренируются на турнире в Индиан-Уэллсе, США. После одной из тренировок фотограф уловил момент, когда теннисистки покидают корт и одновременно держат друг друга за ягодицы.

Снимок быстро привлёк большое внимание в социальных сетях, особенно среди пользователей Twitter. Бадоса решила пошутить и под этой фотографией написала: "Ха-ха-ха, это настоящая любовь". Соболенко также не оставила этот снимок без внимания. "Любовь витает в воздухе", - написала спортсменка, добавив эмодзи в виде сердечка.

Позже белорусская теннисистка всё-таки объяснилась и опубликовала твит, в котором рассказала о статусе её отношений с испанкой. "Просто для уточнения... У нас есть бойфренды", - написала Соболенко.