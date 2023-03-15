Во вторник, 14 марта, состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23.
Пять голов Холанда помогли "Манчестер Сити" выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов
Порту - Интер 0:0
Миланский "Интер" пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов благодаря выездной ничьей с "Порту". В первом матче "Интер" оказался сильнее (1:0), что позволило итальянцам выйти в 1/4 финала турнира.
Манчестер Сити - РБ Лейпциг 7:0
Гораздо веселее было в параллельном матче, где "Манчестер Сити" на своём поле разгромил немецкий "РБ Лейпциг" со счётом 7:0.
Пять из семи голов забил норвежский форвард Эрлинг Холанд (один из них с пенальти) и стал вторым игроком после Лионеля Месси, оформившим пента-трик в матче плей-офф Лиги чемпионов. Ещё по одному голу на счету полузащитников Илкая Гюндогана и Кевина Де Брейне.
Первая игра между командами в Лейпциге завершилась вничью (1:1). Таким образом, "Манчестер Сити" одержал победу с общим счётом 8:1 и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Сколько голов? 🤔— УЕФА (@UEFAcom_ru) March 14, 2023
Считай по пальцам 😁
⚽️⚽️⚽️⚽️⚽️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/OtjmiuKIeL
Отметим, что 22-летний Холанд сделал первый пента-трик на взрослом уровне. До этого ему удавалось дважды сделать покер, забивая по 4 гола за матч в "Мольде" и дортмундской "Боруссии".
Кроме того, Холанд обошёл Мохамеда Салаха и возглавил список бомбардиров Лиги чемпионов. Теперь у норвежца 10 голов за 6 игр в текущем розыгрыше, а у форварда "Ливерпуля" - 8 голов за 7 игр.
15 марта в матчах "Наполи" - "Айнтрахт" и "Реал Мадрид" - "Ливерпуль" определятся последние четвертьфиналисты текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Ранее в 1/4 финала также вышли "Милан", "Челси", "Бенфика" и "Бавария".
Финал Лиги чемпионов сезона 2022/2023 пройдёт 10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе имени Ататюрка.
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