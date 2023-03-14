Латвийские арбитры рассудят матч с участием Криштиану Роналду

Не считая проверочных матчей, это будет уже вторая международная игра в 2023 году для этой бригады латвийских арбитров. В феврале они работали на матче плей-офф Лиги конференций в Кошице, в котором встречались украинский "Днепр-1" и кипрский "АЕК Ларнака".