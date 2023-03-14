Бригада латвийских арбитров рассудит матч 1/4 финала Кубка короля Саудовской Аравии между командой "Аль-Наср", за которую выступает Криштиану Роналду, и командой "Абха". Об этом сообщает Латвийская федерация футбола (ЛФФ).
Латвийские арбитры рассудят матч с участием Криштиану Роналду
Латвийские арбитры рассудят матч с участием Криштиану Роналду
Матч пройдёт 14 марта в Эр-Рияде. Начало игры в 16:30 по латвийскому времени.
Главным арбитром матча будет Андрис Трейманис, которому будут помогать Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников.
Бригада латвийских арбитров получила возможность судить эту игру по приглашению Федерации футбола Саудовской Аравии.
Не считая проверочных матчей, это будет уже вторая международная игра в 2023 году для этой бригады латвийских арбитров. В феврале они работали на матче плей-офф Лиги конференций в Кошице, в котором встречались украинский "Днепр-1" и кипрский "АЕК Ларнака".
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