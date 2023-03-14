В матче второго тура чемпионата Литвы по футболу на поле был виден гигантский половой член, сообщает журналист соседней страны Паулюс Цубера.
ВИДЕО ⟩ Гигантский пенис был замечен на поле во время матча чемпионата Литвы
Забавное зрелище можно было наблюдать в матче второго тура между клубами "Джюгас" и "Дайнава", в котором гости победили со счётом 1:0.
Перед матчем и в самом его начале в городе Тельшяй падал снег, поэтому, видимо, кто-то из полевых игроков, болбоев или уборщиков газона решил пошутить, нарисовав на тонком слое снега чёткие очертания полового члена.
Some view at Lithuanian National football league game. Look closely on the pitch:) #alyga #Whereamazinghappens pic.twitter.com/M2m8LN6FRy— Paulius Cubera (@PauliusCubera) March 12, 2023
Интересно, что в подборке лучших моментов матча этого контура не видно. На скриншоте, который опубликовал журналист Цубера, член виден на пятой минуте, а в подборке ярких моментов матча первый эпизод выбран с 11-й минуты матча.
Lithuanian football pic.twitter.com/wIrbAOi8hs— Troll Football (@TrollFootball) March 13, 2023
TVNET попросил пресс-секретаря латвийской "Вирслиги", литовца Паулюса Якелиса подтвердить подлинность изображения, который заверил, что это фото не подделка.