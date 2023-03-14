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ВИДЕО ⟩ Гигантский пенис был замечен на поле во время матча чемпионата Литвы

rus.tvnet.lv
Гигантский пенис был замечен на поле во время матча чемпионата Литвы
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Фото: https://twitter.com/PauliusCubera

В матче второго тура чемпионата Литвы по футболу на поле был виден гигантский половой член, сообщает журналист соседней страны Паулюс Цубера.

Забавное зрелище можно было наблюдать в матче второго тура между клубами "Джюгас" и "Дайнава", в котором гости победили со счётом 1:0.

Перед матчем и в самом его начале в городе Тельшяй падал снег, поэтому, видимо, кто-то из полевых игроков, болбоев или уборщиков газона решил пошутить, нарисовав на тонком слое снега чёткие очертания полового члена.

Интересно, что в подборке лучших моментов матча этого контура не видно. На скриншоте, который опубликовал журналист Цубера, член виден на пятой минуте, а в подборке ярких моментов матча первый эпизод выбран с 11-й минуты матча.

TVNET попросил пресс-секретаря латвийской "Вирслиги", литовца Паулюса Якелиса подтвердить подлинность изображения, который заверил, что это фото не подделка.

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