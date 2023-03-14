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Умер легендарный спортсмен, изменивший лёгкую атлетику

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Умер легендарный спортсмен, изменивший лёгкую атлетику
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Дик Фосбери на Олимпиаде 1968 года
Дик Фосбери на Олимпиаде 1968 года Фото: Horstmueller

На 77-м году жизни скончался Дик Фосбери - легендарный легкоатлет, олимпийский чемпион, ставший автором современного прыжка в высоту. Об этом в Instagram сообщил агент спортсмена Рэй Шултье.

"С тяжёлым сердцем я должен сообщить, что мой давний друг и клиент Дик Фосбери мирно скончался во сне рано утром в воскресенье", - написал Шултье. Сообщается, что Дик Фосбери скончался от рецидива лимфомы.

"Фосбери-флоп" - именно так называется современная техника прыжков спиной вперёд, которую Фосбери продемонстрировал в 1964 году на победном студенческом чемпионате США. 

Прыжок получил ироничное название "фосбери-флоп" благодаря репортажу в газете Medford Mail-Tribune, где автор сравнил прыгуна с рыбой в лодке.

В тот момент в этом виде доминировали перекидной стиль и так называемые "ножницы". Несмотря на победу в чемпионате, у стиля Фосбери появилось много противников, но после его победы на Играх 1968 года в Мехико с олимпийским рекордом (2,24) стиль быстро начал обретать популярность.

В 1972 году на Олимпиаде в Мюнхене 28 из 40 участников использовали технику Фосбери, а к 1980 году "фосбери-флоп" использовали 13 из 16 олимпийских финалистов. С 1972 по 2021 год только два олимпийских медалиста не использовали "фосбери-флоп".

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