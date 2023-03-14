Прокурор Эдий Пастарс сегодня, 14 марта, попросил суд приговорить депутата Глорию Гревцову, избранную в 14-й Сейм и обвиняемую в предоставлении Центральной избирательной комиссии (ЦИК) ложных сведений, к 200 часам общественных работ, а также штрафу в размере 6200 евро.
За ложь ЦИК прокурор просит приговорить Гревцову к общественным работам и штрафу
Ранее защитник Гревцовой просил приобщить к материалам дела некоторые документы. Один документ связан с ответом ЦИК от 26 октября прошлого года председателю партии "За стабильность!" Алексею Росликову, в котором комиссия отказала в возможности исправить данные в анкете Гревцовой.
Также к делу была приложена распечатка электронного письма Гревцовой, в котором она отправила заполненную анкету ЦИК. По словам Гревцовой, это было сделано 1 июля. В отправленном электронном письме указывалось, что последним местом работы Гревцовой было SIA Dolo, где она работала подсобным рабочим.
В разделе "Образование" было указано, что Гревцова получила аттестат о среднем образовании в Рекавской средней школе в 2008 году.
Прокурор в судебных прениях заявил, что Гревцова знала о том, что заполненная ею анкета будет передана в ЦИК, и нет прямых доказательств того, что она представила своим однопартийцам правдивые сведения о своем образовании и опыте работы и что ошибка появилась при неверном вводе данных.
Кроме того, Гревцова подписала заявку в ЦИК со своими "ошибочными" данными, поэтому было бы абсурдно оправдывать депутата только за то, что она могла не прочесть написанное в анкете.
Совершение такого уголовного правонарушения может быть наказано временным лишением свободы от 15 суток до трех месяцев, привлечением к общественным работам на срок от 40 до 280 часов или штрафом в размере до 100 установленных в Латвии минимальных месячных заработных плат.
С учетом того, что Гревцова ранее отказывалась высказывать свое мнение по поводу обвинения, было принято решение о передаче дела на рассмотрение в общем порядке.
В то же время обеспечение разумного срока для завершения уголовного разбирательства в отношении государственного должностного лица, занимающего ответственное положение, является преимуществом перед другими случаями.
Несмотря на обвинения, Гревцова пока сможет продолжать исполнять обязанности депутата Сейма. В своде правил Сейма говорится, что депутат, осужденный за преступное деяние, считается исключенным из состава Сейма начиная со дня, когда в силу вступило осуждающее решение. В Латвии - суды трех инстанций.
Напомним, 7 октября 2022 года Госполиция возбудила уголовное дело против Глории Гревцовой в связи с предполагаемым обманом ЦИК.
По версии следствия, Гревцова подала в ЦИК информацию, что в 2013 году получила высшее образование в Латвийской спортивной педагогической академии (LSPA) по специальности "педагог". Однако представитель академии Илзе Аке-Виксне, отвечая на вопрос о правдивости этой информации, указала, что в архиве LSPA такая информация недоступна. Человека с таким именем и фамилией невозможно найти в студенческой информационной системе LSPA, которая работает с 2004 года. Кроме того, Гревцова не зафиксирована ни в списке окончивших учебное заведение, ни в списке учащихся, отметила представитель академии.
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