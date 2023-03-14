За ложь ЦИК прокурор просит приговорить Гревцову к общественным работам и штрафу

Совершение такого уголовного правонарушения может быть наказано временным лишением свободы от 15 суток до трех месяцев, привлечением к общественным работам на срок от 40 до 280 часов или штрафом в размере до 100 установленных в Латвии минимальных месячных заработных плат.

С учетом того, что Гревцова ранее отказывалась высказывать свое мнение по поводу обвинения, было принято решение о передаче дела на рассмотрение в общем порядке.

В то же время обеспечение разумного срока для завершения уголовного разбирательства в отношении государственного должностного лица, занимающего ответственное положение, является преимуществом перед другими случаями.

Несмотря на обвинения, Гревцова пока сможет продолжать исполнять обязанности депутата Сейма. В своде правил Сейма говорится, что депутат, осужденный за преступное деяние, считается исключенным из состава Сейма начиная со дня, когда в силу вступило осуждающее решение. В Латвии - суды трех инстанций.

Напомним, 7 октября 2022 года Госполиция возбудила уголовное дело против Глории Гревцовой в связи с предполагаемым обманом ЦИК.

По версии следствия, Гревцова подала в ЦИК информацию, что в 2013 году получила высшее образование в Латвийской спортивной педагогической академии (LSPA) по специальности "педагог". Однако представитель академии Илзе Аке-Виксне, отвечая на вопрос о правдивости этой информации, указала, что в архиве LSPA такая информация недоступна. Человека с таким именем и фамилией невозможно найти в студенческой информационной системе LSPA, которая работает с 2004 года. Кроме того, Гревцова не зафиксирована ни в списке окончивших учебное заведение, ни в списке учащихся, отметила представитель академии.