Сара Дуке помогает игрокам Английской Премьер-лиги (АПЛ) лучше овладеть английским языком, а также производит настоящий фурор на просторах интернета.
Сара Дуке - горячая учительница иностранных языков. Жёны запрещают мужьям заниматься с ней
Дуке в совершенстве владеет португальским, английским, немецким, французским и испанским языками. Среди её подопечных много звёздных футболистов. В частности, форвард "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Хулиан Альварес.
"От победы на чемпионате мира до покорения нового языка - талант моего ученика не знает границ. Впечатляющий прогресс за такой короткий период времени. Очень горжусь моим учеником!" - написала Дуке в Instagram после того, как Альварес вернулся из Катара.
Также сексуальная учительница помогает усовершенствовать английский бразильцу Артуру Мело, который находится в аренде в "Ливерпуле". Ещё с девушкой занимается защитник "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе, который учит португальский.
Сара Дуке поражает не только лингвистическими умениями, но и эффектным видом. Горячая португальская красавица любит делиться фотографиями в бикини и образах с опасным декольте и в мини.
За плечами девушки работа спортивным юристом в Бельгии и диссертация по спортивной психологии и психологическому коучингу. При этом, по утверждениям сразу нескольких СМИ, некоторые жёны футболистов АПЛ ревнуют своих мужчин к сексапильной преподавательнице, а некоторые даже запретили своим мужьям заниматься с Сарой.
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