Сара Дуке - горячая учительница иностранных языков. Жёны запрещают мужьям заниматься с ней

Дуке в совершенстве владеет португальским, английским, немецким, французским и испанским языками. Среди её подопечных много звёздных футболистов. В частности, форвард "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Хулиан Альварес.

"От победы на чемпионате мира до покорения нового языка - талант моего ученика не знает границ. Впечатляющий прогресс за такой короткий период времени. Очень горжусь моим учеником!" - написала Дуке в Instagram после того, как Альварес вернулся из Катара.

Также сексуальная учительница помогает усовершенствовать английский бразильцу Артуру Мело, который находится в аренде в "Ливерпуле". Ещё с девушкой занимается защитник "Манчестер Юнайтед" Аксель Туанзебе, который учит португальский.

Сара Дуке поражает не только лингвистическими умениями, но и эффектным видом. Горячая португальская красавица любит делиться фотографиями в бикини и образах с опасным декольте и в мини.