Латвийский силач Шмаукстелис побил два рекорда Гиннесса

В феврале в Италии Шмаукстелис побил рекорд в переноске тяжестей на скорость, пронеся 20 метров 500-килограммовый груз.

В свою очередь в марте, там же в Италии, Шмаукстелис побил рекорд Гиннесса в бросании бочек. За 21 секунду латвийский силач перебросил через 4-метровый барьер десять бочек.

Шмаукстелис является двукратным победителем Strongman Champions League, одержав победы в соревнованиях в 2019 и 2022 годах.