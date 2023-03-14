Латвийский силач Айвар Шмаукстелис за короткий период времени в этом году побил два рекорда Гиннесса, сообщили в Strongman Champions League.
Латвийский силач Шмаукстелис побил два рекорда Гиннесса
Латвийский силач Шмаукстелис побил два рекорда Гиннесса
В феврале в Италии Шмаукстелис побил рекорд в переноске тяжестей на скорость, пронеся 20 метров 500-килограммовый груз.
В свою очередь в марте, там же в Италии, Шмаукстелис побил рекорд Гиннесса в бросании бочек. За 21 секунду латвийский силач перебросил через 4-метровый барьер десять бочек.
Шмаукстелис является двукратным победителем Strongman Champions League, одержав победы в соревнованиях в 2019 и 2022 годах.
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