Вт, 14.03.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Латвийский силач Шмаукстелис побил два рекорда Гиннесса

rus.tvnet.lv
Латвийский силач Шмаукстелис побил два рекорда Гиннесса
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Латвийский силач Айвар Шмаукстелис за короткий период времени в этом году побил два рекорда Гиннесса, сообщили в Strongman Champions League.

В феврале в Италии Шмаукстелис побил рекорд в переноске тяжестей на скорость, пронеся 20 метров 500-килограммовый груз.

В свою очередь в марте, там же в Италии, Шмаукстелис побил рекорд Гиннесса в бросании бочек. За 21 секунду латвийский силач перебросил через 4-метровый барьер десять бочек.

Шмаукстелис является двукратным победителем Strongman Champions League, одержав победы в соревнованиях в 2019 и 2022 годах.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!

Ключевые слова
Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх