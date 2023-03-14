Адвокат Зелменис обвиняется в мошенничестве в крупных размерах

Реализуя совместный преступный умысел, обвиняемый обратился в акционерное общество с заявлением, в котором были осознанно указаны ложные данные о том, что выданное новозеландской компанией удостоверение именных акций утеряно, и противозаконно попросил выдать его дубликат, что и было сделано. За получение дубликата, датированного сентябрем 2011 года, обвиняемый подписался как уполномоченный представитель новозеландской компании.

Продолжая преступные действия, обвиняемый и директор в 2018 году в группе лиц по предварительному сговору написали ложный индоссамент и установили дату с обратным числом - август 2015 года. В индоссаменте они указали, что новозеландская компания передает 1046 акций акционерного общества с номинальной стоимостью одной акции в размере 17 182 евро лихтенштейнской компании, считает прокуратура.

После этого обвиняемый приехал в офис акционерного общества, передал подписанное директором заявление и предоставил дубликат удостоверения именных акций. В апреле 2018 года правление общества, поверив, что содержание документов настоящее, внесли изменения в регистр акционеров предприятия, перерегистрировав акции на лихтенштейнскую компанию, считает прокуратура.

Таким образом, обвиняемый и директор в группе лиц по предварительному сговору выманили 1046 акций новозеландской компании, в результате чего противозаконно получили их в свою собственность в лихтенштейнской компании и нанесли новозеландской компании ущерб в размере 17 972 375 евро, указывает прокуратура.

Обвиняемый обвинения отвергает, он указал, что своей вины не признает и использует право не давать показание.

Против второго вовлеченного в дело лица - директора - в рамках уголовного процесса выделено отдельное делопроизводство.

Информация Firmas.lv свидетельствует, что Зелменис связан с несколькими предприятиями. Например, он является членом правления и бенефициарным владельцем компании BDO Latvia. Кроме того, Зелменис и Вита Либерте являются владельцами Zvērinātu advokātu birojs BDO Law.