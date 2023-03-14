В конце февраля прокуратуру передала Рижскому городскому суду уголовное дело, по которому адвокат Янис Земленис обвиняется в том, что в группе лиц по предварительному сговору он совершил мошенничество в крупных размерах, сообщает агентство LETA.
Адвокат Зелменис обвиняется в мошенничестве в крупных размерах
Не называя имени обвиняемого, прокуратура в сообщении к СМИ пишет, что согласно обвинению в период с марта 2016 года по апрель 2018 года директор лихтенштейнской компании и его доверенное лицо - обвиняемый - из корыстных побуждений и по предварительному сговору решили мошенническим путем получить принадлежащие новозеландской компании именные акции зарегистрированного в Латвии акционерного общества, принадлежность которых новозеландской компании было подтверждено удостоверением именных акций.
В распоряжении обвиняемого и директора не было удостоверения именных акций, подтверждавших их принадлежность к новозеландской компании, поэтому они сговорились о способе, как путем подлога получить дубликат удостоверения, на котором планировали сделать индоссамент (передаточный знак) или запись о передаче.
Чтобы создать впечатление, что запланированные действия по получению дубликатов для получения и отчуждению акций были осуществлены законно, обвиняемый и директор решили совершить мошеннические действия путем составления документов с обратной датой по периоду времени, когда они оба имели право представлять новозеландскую компанию и принимать решения от ее имени.
Директор занимал должность директора новозеландской компании с сентября 2002 года по октябрь 2015 года, а обвиняемый до февраля 2016 года являлся уполномоченным представителем этой компании с ограниченными полномочиями.
Реализуя совместный преступный умысел, обвиняемый обратился в акционерное общество с заявлением, в котором были осознанно указаны ложные данные о том, что выданное новозеландской компанией удостоверение именных акций утеряно, и противозаконно попросил выдать его дубликат, что и было сделано. За получение дубликата, датированного сентябрем 2011 года, обвиняемый подписался как уполномоченный представитель новозеландской компании.
Продолжая преступные действия, обвиняемый и директор в 2018 году в группе лиц по предварительному сговору написали ложный индоссамент и установили дату с обратным числом - август 2015 года. В индоссаменте они указали, что новозеландская компания передает 1046 акций акционерного общества с номинальной стоимостью одной акции в размере 17 182 евро лихтенштейнской компании, считает прокуратура.
После этого обвиняемый приехал в офис акционерного общества, передал подписанное директором заявление и предоставил дубликат удостоверения именных акций. В апреле 2018 года правление общества, поверив, что содержание документов настоящее, внесли изменения в регистр акционеров предприятия, перерегистрировав акции на лихтенштейнскую компанию, считает прокуратура.
Таким образом, обвиняемый и директор в группе лиц по предварительному сговору выманили 1046 акций новозеландской компании, в результате чего противозаконно получили их в свою собственность в лихтенштейнской компании и нанесли новозеландской компании ущерб в размере 17 972 375 евро, указывает прокуратура.
Обвиняемый обвинения отвергает, он указал, что своей вины не признает и использует право не давать показание.
Против второго вовлеченного в дело лица - директора - в рамках уголовного процесса выделено отдельное делопроизводство.
Информация Firmas.lv свидетельствует, что Зелменис связан с несколькими предприятиями. Например, он является членом правления и бенефициарным владельцем компании BDO Latvia. Кроме того, Зелменис и Вита Либерте являются владельцами Zvērinātu advokātu birojs BDO Law.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!