В столице Грузии участники и сторонники прокремлевской радикальной группировки "Alt-Info" и ее политического крыла "Консервативное движение" устроили во вторник, 14 марта, акцию протеста. На шествие по центру Тбилиси, как сообщили местные СМИ, вышли несколько тысяч человек.
На акции в Тбилиси прокремлевские радикалы сожгли флаг Евросоюза
Колонна с флагами Грузии, скандируя антизападные и гомофобные лозунги, прошла по проспекту Руставели к парламенту, где сорвала поднятый перед зданием флаг Европейского Союза, а затем растоптала его и сожгла. Акция сопровождалась столкновениями митингующих с полицией. После акции грузинские полицейские вновь подняли флаг Евросоюза у здания парламента.
Alt info once again removed EU flag feom the parliament. pic.twitter.com/CJ5p2GWMDR— Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) March 14, 2023
Собравшиеся выступили против расширения западного влияния в Грузии и за налаживание отношений с Россией. Они также потребовали провести в стране референдум по законопроекту об "иностранных агентах" и наказать всех участников акций 7-9 марта.
Кроме того, радикалы потребовали освободить осужденных противников ЛГБТ из движения "Alt-Info", которые устроили беспорядки в Тбилиси 5 июля 2021 года.
МВД Грузии возбудило дело по факту надругательства над флагом ЕС
Министерство внутренних дел Грузии возбудило дело об административном правонарушении по факту надругательства над флагом ЕС. В заявлении МВД говорится, что все правонарушители будут выявлены и оштрафованы.
За порчу флагов Евросоюза, вывешенных у зданий госучреждений, а также флагов международных организаций и стран, с которыми у Грузии установлены дипломатические отношения, предусмотрен штраф в размере 1000 лари (около 400 долларов). За повторное правонарушение - штраф в размере 2000 лари либо административный арест на срок до 15 суток.
Сожжение флага Евросоюза осудили грузинские политики
Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили осудил действия участников акции, напомнив, что в стране введена административная ответственность за надругательство над флагом ЕС. "Мы видим, что радикализм рождает радикализм. Такие действия неприемлемы, кто бы их ни совершал", - сказал Папуашвили.
Действия радикалов раскритиковал и лидер движения "Сила народа" Дмитрий Хундадзе, выступивший инициатором законопроекта "О прозрачности иностранного влияния". Прокремлевские силы поддерживают принятие документа.