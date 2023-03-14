На акции в Тбилиси прокремлевские радикалы сожгли флаг Евросоюза

Колонна с флагами Грузии, скандируя антизападные и гомофобные лозунги, прошла по проспекту Руставели к парламенту, где сорвала поднятый перед зданием флаг Европейского Союза, а затем растоптала его и сожгла. Акция сопровождалась столкновениями митингующих с полицией. После акции грузинские полицейские вновь подняли флаг Евросоюза у здания парламента.

Alt info once again removed EU flag feom the parliament. pic.twitter.com/CJ5p2GWMDR — Mariam Nikuradze (@mari_nikuradze) March 14, 2023

Собравшиеся выступили против расширения западного влияния в Грузии и за налаживание отношений с Россией. Они также потребовали провести в стране референдум по законопроекту об "иностранных агентах" и наказать всех участников акций 7-9 марта.

Кроме того, радикалы потребовали освободить осужденных противников ЛГБТ из движения "Alt-Info", которые устроили беспорядки в Тбилиси 5 июля 2021 года.

МВД Грузии возбудило дело по факту надругательства над флагом ЕС