Видео ⟩ Стоило придержать эмоции: латвийский арбитр наказал Роналду жёлтой карточкой

"Аль-Наср", за который выступает Роналду, со счётом 3:1 (2:0) обыграл клуб "Абха". Этот матч обслуживал латвийский арбитр Андрис Трейманис, который в конце первого тайма наказал жёлтой карточкой самую яркую звезду этого матча.

На последних секундах первого тайма у Роналду была возможность убежать в быструю контратаку, однако Трейманис оборвал потенциальную атаку свистком об окончании игрового отрезка.

Роналду не скрывал разочарования по поводу такого решения арбитра и с силой отправил мяч подальше. Трейманис отреагировал на эти действия португальца, незамедлительно показав жёлтую карточку.

Cristiano Ronaldo saw a yellow card after the referee blew for half-time when he had a chance to score 😤 pic.twitter.com/DTCg8Q3GKK — Eurosport (@eurosport) March 14, 2023

Роналду в этом матче голами не отметился, в рядах "Аль-Наср" точными ударами отметились Сами Аль-Наджи, Абдула Аль-Хайбари и Мохаммед Маран.