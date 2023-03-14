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Видео ⟩ Стоило придержать эмоции: латвийский арбитр наказал Роналду жёлтой карточкой

rus.tvnet.lv
Стоило придержать эмоции: латвийский арбитр наказал Роналду жёлтой карточкой
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Криштиану Роналду
Криштиану Роналду Фото: AFP / Scanpix

Во вторник, 14 марта, латвийский футбольный арбитр Андрис Трейманис в четвертьфинальном матче розыгрыша Кубка короля Саудовской Аравии жёлтой карточкой наказал звезду клуба "Аль-Наср" Криштиану Роналду.

"Аль-Наср", за который выступает Роналду, со счётом 3:1 (2:0) обыграл клуб "Абха". Этот матч обслуживал латвийский арбитр Андрис Трейманис, который в конце первого тайма наказал жёлтой карточкой самую яркую звезду этого матча.

На последних секундах первого тайма у Роналду была возможность убежать в быструю контратаку, однако Трейманис оборвал потенциальную атаку свистком об окончании игрового отрезка.

Роналду не скрывал разочарования по поводу такого решения арбитра и с силой отправил мяч подальше. Трейманис отреагировал на эти действия португальца, незамедлительно показав жёлтую карточку.

Роналду в этом матче голами не отметился, в рядах "Аль-Наср" точными ударами отметились Сами Аль-Наджи, Абдула Аль-Хайбари и Мохаммед Маран.

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